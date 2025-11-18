Louise Ward Morris, nueva investigadora de la UDC: "En A Coruña cambiaré por completo la perspectiva de mi trabajo"

La artista británica Louise Ward Morris, en el CICA de la UDC Cedida

Ni una semana lleva en la urbe herculina Louise Ward Morris (Londres, 1988) y ya se ha dado cuenta de que A Coruña tiene más parecido a su Londres natal que Barcelona, ciudad en la que residía desde hace año y medio. Por lo menos, climatológicamente hablando. Y es que, la británica es la nueva incorporación del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña en el marco del programa de residencias de Tabacalera Centro de Arte, gestionado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. En su estancia en A Coruña, de seis meses de duración, explorará la relación entre arte, ciencia y tecnología a través del proyecto que lleva como nombre ‘O espexismo dixital’.

La artista especialista en nuevos medios afronta el reto con incertidumbre, pero, sobre todo, con ilusión: “En el programa, todos los artistas que nos presentamos teníamos que escoger varios centros en los que realizar nuestra residencia. El CICA fue el mejor para mí. Tengo muchas ganas de descubrir nuevas ciencias y conocer las investigaciones de este centro. Seis meses dan para muchas cosas”, explica Ward Morris.

"Tengo muchas ganas de descubrir nuevas ciencias y conocer las investigaciones de este centro. Seis meses dan para muchas cosas" Louise Ward Morris

La investigación

En la UDC, su investigación se centrará en la materialidad de la imagen digital, experimentando con cristales líquidos, vidrio y materiales reciclados de pantallas electrónicas. Algo relacionado pero a la vez muy diferente a lo que estaba acostumbrada en la Ciudad Condal. “El trabajo aquí va a ser muy diferente al de Barcelona. Aunque el cometido sea elaborar piezas artísticas en ambos lugares, allí utilizaba materiales desechables como concienciación con el cambio climático.

Ahora en la UDC trabajaré con píxeles”, apunta la artista, para la que esta residencia también será diferente a nivel personal: “Mi experiencia allí fue para empezar a conocer el país y hacer los primeros vínculos. No obstante, allí estuve trabajando sola, además de alguna colaboración con científicos. Aquí tengo la oportunidad de trabajar cada día en un centro que se especializa en química y biología. En A Coruña cambiaré por completo la perspectiva sobre mi trabajo”.

La artista británica Louise Ward Morris se incorpora al CICA para investigar sobre la "belleza oculta" de las pantallas electrónicas Más información

Para la nueva incorporación del CICA, es importante preguntarse de dónde viene la estética de las imágenes digitales. Y es que, en su investigación, nunca antes cultura y dispositivos electrónicos estuvieron tan relacionados. “Me considero una artista que trabaja con nuevos medios. En el espejismo digital se habla de la estética de todas las imágenes digitales que consumimos y, además, de la procedencia de todos los materiales que componen la pantalla. Damos por sentado que los dispositivos que utilizamos funcionan porque sí, pero cuando empezamos a diseccionar y vemos su complejidad, descubrimos que cada componente es un verdadero misterio. La pantalla está viva y el objetivo de este proyecto es empezar a descubrir de dónde sale esta estética y entender más allá”, sentencia la artista del CICA de la UDC.