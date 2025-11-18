Mi cuenta

A Coruña

Los solistas y el director invitado se suman a la cena posconcierto de la OSG

Esta iniciativa, que ahora es en formato cóctel, se celebrará el viernes 21

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/11/2025 19:28
Un momento de la primera cena posconcierto
Un momento de la primera cena posconcierto
Patricia G. Fraga

Este viernes, 21 de noviembre, el Palacio de la Ópera acogerá una nueva cena posconcierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), que en esta ocasión evoluciona al formato cóctel. Los solistas del recital previo a la cena y el director invitado se sumarán en esta ocasión como invitados al evento, permitiendo a los asistentes conversar un rato con ellos.

De este modo, Lucas Macías, el director invitado para la cita de abono de la OSG de este viernes, así como la flautista Claudia Walker, la oboe Carolina Rodríguez Canosa, la trompa Martha Montes y el fagotista Steve Harriswangler se sumarán a esta velada, que dará comienzo a las 22.00 horas, una vez acabe el concierto. Este recital previo a la cena contará con dos obras de Mozart y una de Dvorak.

El menú constará de blini de salmón con cremette y uva negra, bocadito polar de pollo pibil y rúcula, panipuri de ceviche con mayonesa de algas, empanada artesana, brioche de costilla con toque de kimchi, croquetas de carrillera, tapita de arroz negro con toque de alioli, buffet de quesos con frutos secos y panes y dadito de tarta de carrot cake.

El precio será de 38 euros y se puede reservar plaza por teléfono (981 14 04 04) o por correo electrónico (palacio.opera@grupocomar.com).

