La transformación de la fachada marítima de A Coruña llega a Nueva York

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, presentarán el próximo viernes 21 de noviembre en Nueva York el proyecto Coruña Marítima como ejemplo de colaboración institucional para el desarrollo de la fachada marítima de la ciudad.

Esta iniciativa fue seleccionada para participar en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional Ciudades y Puertos como ejemplo de colaboración pública y de participación ciudadana.

La conferencia, que se celebra en Nueva York desde el 19 de noviembre bajo el título 'Puertos, ciudades, clima: cooperar para innovar y adaptarse', abordará cómo las ciudades portuarias están respondiendo a los retos globales como el cambio climático, la transición energética, la gobernanza inclusiva o la resiliencia urbana.

La alcaldesa y el presidente de la Autoridad Portuaria explicarán conjuntamente el modelo de gobernanza de Coruña Marítima como ejemplo de colaboración institucional, y darán a conocer el proceso participativo que se desarrolló en la ciudad de forma previa a la licitación del Máster Plan que definirá el futuro de la ciudad. También abordarán en detalle las bases estratégicas del proyecto que darán lugar al rediseño de la fachada marítima interior de la ciudad.

En esta conferencia se pondrán en común las estrategias para crear ciudades portuarias resilientes, se compartirán casos de éxito de movilidad sostenible e integración urbana-portuaria y se analizarán en detalle proyectos innovadores que se están desarrollando en Nueva York y en otras ciudades de Canadá o Países Bajos.