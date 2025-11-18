La rehabilitación, protagonista de los Premios Galicia 2024-25 del Consello Galego da Arquitectura Técnica

Fotografía de los ganadores en los Premios Galicia 202-2025 del Consello Galego de Arquitectura Técnica Cedida

La rehabilitación arquitectónica se erigió como la gran protagonista de los Premios Galicia 2024-2025, concedidos por el Consello Galego da Arquitectura Técnica a los mejores Trabajos Fin de Grado de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña (EUATAC) de la Universidade da Coruña. Todos los proyectos galardonados están centrados en la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico rural gallego, reforzando la relevancia estratégica de la Arquitectura Técnica en los procesos de restauración.

Alejandro López, Primer Premio por un proyecto de turismo rural en Parada de Sil

El Primer Premio recayó en Alejandro López Álvarez por su trabajo Rehabilitación del conjunto de cuatro viviendas para uso turístico de San Fiz, en el concello de Parada de Sil (Ourense), en pleno corazón de la Ribeira Sacra. Bajo la supervisión del profesor Rubén Fernández Prado, el proyecto propone la recuperación de una pequeña aldea en ruinas en el cañón del Sil, respetando la arquitectura tradicional y mejorando tanto la eficiencia energética como la estabilidad estructural del conjunto.

Segundo Premio y Mejor Expediente para Pablo Feijóo González

El Segundo Premio fue para Pablo Feijóo González por su proyecto de rehabilitación de la antigua bodega de la Casa da Fonte, en Ferreira de Pantón (Ourense), una construcción solariega del siglo XVIII dedicada hoy al turismo rural. La intervención respeta la composición en piedra, los materiales originales y su integración en el entorno. Feijóo fue también distinguido con el reconocimiento al Mejor Expediente Académico del curso 2024-2025.

Accésits para proyectos en Vimianzo y Coristanco

El jurado otorgó dos accésits a trabajos relacionados con la reforma de viviendas unifamiliares en A Costa da Morte:

• Alejandra Rodríguez Pereira, por la Rehabilitación de vivienda unifamiliar en Grixoa 14 (Vimianzo), respetando la arquitectura tradicional y garantizando una vivienda segura y funcional.

• Ashley Hilary Monjarás Reátegui, por la Rehabilitación y reforma constructiva de una vivienda unifamiliar en Valenza, en el concello de Coristanco.

Un fallo que reconoce la calidad y el compromiso con el patrimonio rural

El jurado, reunido el 27 de octubre de 2025, destacó la alta calidad técnica de los trabajos y su contribución a la conservación del patrimonio etnográfico en áreas rurales alejadas de los grandes núcleos urbanos. Los premios fueron entregados el 7 de noviembre durante el acto de graduación de la promoción 2024-2025 de la EUATAC y de los másteres interuniversitarios en Dirección Integrada de Proyectos y Edificación Sostenible.

La secretaria general del Consello, Rosana Rivas Mariño, subrayó que estos galardones ponen en valor el compromiso de las nuevas generaciones con una profesión clave para construir la Galicia del futuro, y reconoció tanto el trabajo docente como el esfuerzo del alumnado.

Durante el acto celebrado en la EUATAC, la arquitecta técnica Carolina Meira Montana impartió la conferencia Achega da arquitectura técnica á industrialización na construcción. El director de la Escuela, Juan Luis Pérez Ordóñez, protagonizó la despedida institucional.

El presidente del Consello Galego da Arquitectura Técnica y del Colegio Oficial de A Coruña, Carlos Mato Méndez, dio la bienvenida profesional a los nuevos titulados y los animó a afrontar su futuro con “pasión, compromiso y ambición”. Destacó además la elevada empleabilidad del sector y la importancia de la especialización, la formación continua y la adaptación a las nuevas herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial. La jornada estuvo amenizada por el arquitecto técnico y músico Miro Casabella.