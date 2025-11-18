Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Homenaje del Gobierno a los más de tres mil efectivos que combatieron los incendios del verano

Abel Peña
Abel Peña
18/11/2025 13:11
Homenaje brigadas incendios en la Delegación del Gobierno
Los brigadistas posaron con las autoridades delante de la Delegación de Gobierno
El Ideal Gallego

La Delegación del Gobierno en Galicia rindió homenaje este martes a los más de 3.000 efectivos estatales que participaron en la lucha contra los incendios forestales durante el pasado verano, uno de los más complejos de los últimos años debido a las altas temperaturas y a la simultaneidad de focos en distintas provincias.

Durante el acto, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacó el compromiso y la entrega de los equipos movilizados. “Este verano Galicia sintió miedo, pero también sintió orgullo”, afirmó el delegado, en referencia al impacto emocional que dejó la ola de incendios y a la respuesta de los cuerpos estatales y de la ciudadanía.

El homenaje reconoció especialmente las labores desarrolladas en los incendios más virulentos, donde la intervención de medios estatales resultó decisiva para la protección de viviendas y la evacuación preventiva de cientos de personas.

