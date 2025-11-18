La gripe se adelanta en A Coruña y alcanza los mismos casos que en el peor momento del año pasado

El pañuelo se vuelve a convertir en un imprescindible de estas épocas Patricia G. Fraga

No hay invierno sin gripe, pero este año se ha adelantado en A Coruña, donde ya se registran el mismo número de casos que en el punto más álgido de la pasada temporada. Y aunque no hay un año igual, los profesionales sanitarios están “especialmente preocupados”. Así lo indica el jefe de Neumología del Chuac, Pedro Marcos Rodríguez, que alerta de que no saben cómo evolucionará, por lo que insta a vacunarse y autoprotegerse.

El inicio de la ola epidémica de este año comenzó a verse en el Chuac ya a mediados de septiembre, cuando empezaron a registrar un número contenido de pacientes ingresados. Entonces eran pocos, pero llamaba la atención porque aún no había llegado el frío –que apenas comienza estos días–, la época en la que este virus se siente más cómodo para atacar.

La evolución fue progresiva durante estos meses hasta llegar a estas fechas y, en las tres últimas semanas, el aumento fue notorio y superó el medio centenar de hospitalizados. A día de este lunes eran 58 los pacientes ingresados con gripe, a lo que se suman las urgencias. “El año pasado hicimos pico a principios de enero con 59”, apunta el neumólogo.

Virus tipo A

No hay un motivo claro que explique por qué A Coruña se encuentra en estos niveles. “Ya sabemos que no hay dos temporadas de la gripe iguales. Depende del tipo de virus”, señala Pedro Marcos. Y este año, al igual que en el anterior, el que predomina es el tipo A, que suele afectar con mayor frecuencia a la población de mayor edad.

Aunque no se puede saber con exactitud cuándo se alcanzará el pico de este año, la predicción de los sanitarios es a que debería suceder entre la tercera semana de diciembre y la primera quincena de enero.

La evolución hasta ese máximo es incierta. “Hay años que son muy explosivos, hacen un pico muy alto y luego bajan rápidamente, otros que se mantienen en el tiempo, otros que empiezan antes o un poco después... Este tiene pinta de que igual no es muy explosivo, pero sí que se va a mantener en el tiempo”, indica el jefe de Neumología.

Recomendaciones

La mejor arma que se puede utilizar frente a este virus es la prevención. Por un lado, la inmunización, que esta temporada tiene como nuevas mejoras la vacuna de alta carga para mayores de 70 años y la ampliación de la vacunación infantil hasta los once años. También la mascarilla, sobre todo en pacientes vulnerables y ante las reuniones en espacios cerrados.

“Que tengamos ahora mismo tantos casos como en el peor momento de la temporada pasada es significativo y nos preocupa porque no sabemos si lo vamos a poder manejar de una manera razonable. El que no se haya vacunado ya, que se apure”, pide Pedro Marcos.

Aumentan los pacientes con influenza afectados por bacterias El perfil del paciente con gripe en A Coruña son personas de edad avanzada con alguna patología. Especialmente este año, cuando la gripe A es la predominante, las personas mayores son más vulnerables y, en general, son las que más ingresan por esta enfermedad. Sin embargo, se ha detectado un aumento de “procesos neumónicos bacterianos”. “Son pacientes que pueden iniciar un cuadro gripal que más o menos van controlando en casa, pero luego vienen las bacterias. En un paciente débil, con esa vía respiratoria tocada, es más fácil que entren y hagan daño”, explica el jefe de Neumología.