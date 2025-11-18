Mi cuenta

A Coruña

Estrella Galicia y El Almendro vuelven juntos a casa por Navidad

"La del Almendro" es una Doppelbock con almendras que mantiene la receta original que conquistó a los consumidores en 2024

Redacción
18/11/2025 19:19
Botella_EG_El Almendro
Botella_EG_El Almendro

Tras el éxito de su primera edición, Fábrica de Cervezas, el espacio de ideas cerveceras más inquieto de Estrella Galicia, y El Almendro presentan la segunda edición de “La del Almendro”. Esta Doppelbock con almendras, combina diferentes ingredientes para quienes buscan una experiencia cervecera diferente y con carácter.

“La del Almendro” es una cerveza, elaborada con lúpulo Brewers Gold, que aporta un aroma especiado y afrutado con notas de grosella y frutas oscuras, y maltas Pilsen, Vienna y Carafa Special III, que brindan cuerpo y un perfil maltoso.

El producto estará disponible en formato de botella de 50cl en packs de 4 unidades y se distribuirá en los locales habituales de alimentación y hostelería, así como en el ecommerce de Estrella Galicia,  Bigcrafters y en Mega, el museo de la cervecera.

“Volver como hay que volver”, la nueva campaña protagonizada por Percebes y Grelos

La campaña de “La del Almendro”, tendrá presencia en rrss y medios digitales, contará con la colaboración de Carolina Iglesias, la humorista gallega y creadora de contenido con más de 400.000 seguidores en Instagram. Con su retranca característica, Carolina, afirma que “hay que tener lo que hay que tener para volver como hay que volver”, reivindicando el regreso a casa por Navidad con humor ácido, autenticidad y mucho sabor.

Como parte de esta colaboración con El Almendro, también se ha desarrollado un turrón elaborado con la cerveza, que combina la intensidad de la Doppelbock con la tradición del turrón, ofreciendo una propuesta diferenciadora para los consumidores.

