Ensayos clínicos que cambian vidas en A Coruña: “Yo vi cerca el final y, de repente, apareció un nuevo tratamiento”

Jorge Espada, paciente con cáncer de pulmón, en la sede de la AECC en A Coruña Carlota Blanco

El 7 de diciembre de 2021 es un día que Jorge Espada no puede olvidar. Tos frecuente, un mareo extraño y dos trombos en las piernas le hicieron acudir a urgencias y, después de un mes de ingreso hospitalario, recibió una noticia que nunca hubiese esperado: tenía cáncer de pulmón. Él no era fumador –ni activo ni pasivo– ni había trabajado en zonas contaminadas, un caso poco frecuente. Después vinieron las palabras “muy agresivo”, “inoperable” y “metastásico”. Le dieron tres años de vida. Hoy, cuatro después y gracias a la investigación, cuenta su caso con motivo del Día del Cáncer de Pulmón.

“Coincidió que yo estaba esperando una prueba de neumología cuando me salió el segundo trombo. El hematólogo ya me dijo que era muy raro cuando estaba tratado”, recuerda Jorge de esas primeras señales que anticipaban lo que vendría.

Crece el cáncer de pulmón en las personas más jóvenes y un 6% son menores de 50 años Más información

Entonces acababa de cumplir 54 años. “Felizmente casado” y con tres hijos, su familia fue su soporte para él cuando conoció la dimensión de su cáncer. “Ese momento fue de no creértelo, de enfadarte. Es una montaña rusa de emociones. El hecho de enfrentarte a que se te acaba el tiempo. El miedo... Me cuesta encontrar las palabras”, asegura.

Jorge convive actualmente con tumores en el pulmón, la cadera, la columna, el húmero y en el cerebro cree que “queda algo”. “Llegué a contactar con Diego González Rivas y me contestó que era inoperable”, recuerda.

La vuelta a la tortilla

Jorge se agarró a un ensayo clínico en el Chuac. Pastillas y revisiones cada ocho semanas se convirtieron en su día a día: “Me lo hizo pasar muy mal, física y mentalmente, pero me mantuvo vivo”. Hasta que en agosto de 2024 dejó de hacer efecto. “Lo que intentan es cronificar la enfermedad, pero se espera que el cáncer le dé la vuelta a la tortilla”. Y, por desgracia, lo hizo. Pero duró poco, pues al mes siguiente Jorge ya estaba en otro ensayo clínico de otro medicamento “aún más nuevo”.

Cuando el cáncer golpea a una familia entera: “En cinco años fue todo: yo, mi marido y mi hija” Más información

“Yo estoy en paz con el cáncer. He visto cerca el final, sabía que me iba a llegar y, de repente, apareció un nuevo tratamiento. Y sigo aquí”, celebra con la máxima entereza.

Ahora Jorge hace planes a largo plazo, algo que jamás se hubiese imaginado cuando le dieron el diagnóstico, y asegura que lo que “le debemos a la investigación es impagable”.

Los otros héroes

También define así a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, especialmente a Rosa Trillo, su psicóloga. “Ella me salvó”, asegura Jorge.

El después de un cáncer de mama: “Hay gente joven con menopausia durante años” Más información

Rosa Trillo recuerda que este tipo de cáncer está “muy estigmatizado” y “se suele culpabilizar a las víctimas”. Pero “nadie busca esto”: “Sí que es verdad que el tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo. Si la gente dejase de fumar, se evitarían muchas muertes. Pero también hay que romper el estigma para que las personas que tienen este diagnóstico no lo vivan desde la vergüenza o el silencio”.

Este tipo de cáncer está sufriendo un cambio de perfil en los últimos años. En la AECC cada vez ven más pacientes jóvenes y mujeres, algo asociado a ese patrón tabáquico que comienza a mostrar ahora sus efectos. “El cáncer de pulmón sería una enfermedad rara si la gente no fumase”, asegura Trillo.