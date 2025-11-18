El coruñés Tinho regala una noche de 'Beautiful Things' para cruzar la pasarela

Tinho, durante la actuación de la Gala 9 Operación Triunfo

El coruñés Tinho aprobó con nota la Gala 9 de Operación Triunfo y convirtió 'Beautiful Things' en 'la canción' de la noche. Una jornada en la que la afonía y el cansancio de los concursantes, después de una maratoniana firma de discos, hizo mella en el devenir del programa.

Tras acabar de cantar el conocido tema de Benson Boone, estaba claro que la valoración del gallego iba a ser positiva, tanto por la ovación del público como porque los cuatro miembros del jurado se pusieron en pie para aplaudir, algo que no suele ser común. Sin embargo, hubo que esperar un poco más para escuchar la evaluación.

El emocionante reecuentro de Tinho con su novia y su familia (y con A Coruña) Más información

"No todo el mundo puede defender lo que tú acabas de hacer, pocas voces como la tuya", espetó Chenoa nada más recibir al herculino en el sofá de entrevistas. No obstante, la argentina hizo repaso junto al cantante de la semana, para recordar que fueron días complicados para el coruñés. Sin embargo, hizo referencia a "su punto gallego", el cual según la presentadora hizo que el artista transformase ese sentimiento en un "por mis narices lo hago".

Antes de dictar sentencia, los triunfitos despidieron a Lucía Casani, gran amiga de Tinho en el concurso, y que hizo que el coruñés se emocionase; pero tras este mal sabor de boca, llegó la valoración de Leire. "Creo que esta noche hay poco que decir, ya has visto la reacción", refiriéndose a los aplausos ensordecedores del público tras sonar el acorde final de la actuación.

Sin embargo, no dudo en ponerse "en modo madre, una madre muy joven" para darle un consejo a Tinho. El gallego, para seguir la broma antes del comentario de Leire, la paró y, ni corto ni perezoso, le espetó una frase que hizo que al público y, a la propia miembro del jurado, les saliese una sonrisa: "...y que está muy bien para su edad".

Tinho, a Inés Rey: "Quiero tocar en las Fiestas de María Pita" Más información

Tras este momento distendido, Martínez prosiguió con su 'tirón de orejas'. "¿Compensa sufrir tanto? No te conviertas en tu peor enemigo", cuestionó al artista.

"Disfruta, sigue trabajando como lo estás haciendo porque se nota mucho la evolución en ti y cruza la pasarela", finalizó.

Una noche que no acabó tan bien para otros compañeros de la academia. Olivia, Claudia, Téyou y Guillo Rist fueron los propuestos por el jurado para abandonar el concurso, pero la primera se salvó gracias a los profesores y la segunda fue rescatada por los triunfitos. Así, la de Santander y el de Barcelona se medirán 'en duelo' y el próximo lunes sabrán quién se despide de esta experiencia.