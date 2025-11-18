A Coruña
El Arrebato planea un 'viaje inesperado' con parada en A Coruña
El músico sevillano regresará al Palacio de la Ópera en 2026
Tras protagonizar uno de los primeros conciertos del año en A Coruña este 2025, El Arrebato regresará el próximo año 2026, en esta ocasión con una nueva gira, 'El viaje inesperado'.
El músico sevillano recalará de nuevo en el Palacio de la Ópera en abril de 2026, en esta ocasión con una celebración del presenta y un canto a la improvisación.
En enero visitó la ciudad para presentar su último disco, 'Una tarde cualquiera'. Ahora, con nuevos temas como 'Bailando en pijama' o 'Manual de instrucciones' con Antoñito Molina, volverá a cantar junto a su público coruñés el 25 de abril (20.30 horas).
Las entradas para esta cita ya están disponibles a través de la plataforma web de Ataquilla, desde 39 euros.