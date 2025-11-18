Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

El Arrebato planea un 'viaje inesperado' con parada en A Coruña

El músico sevillano regresará al Palacio de la Ópera en 2026

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/11/2025 11:15
Imagen promocional de la nueva gira de El Arrebato
Imagen promocional de la nueva gira de El Arrebato
Archivo

Tras protagonizar uno de los primeros conciertos del año en A Coruña este 2025, El Arrebato regresará el próximo año 2026, en esta ocasión con una nueva gira, 'El viaje inesperado'.

El Arrebato agota las entradas para su concierto en A Coruña

El músico sevillano recalará de nuevo en el Palacio de la Ópera en abril de 2026, en esta ocasión con una celebración del presenta y un canto a la improvisación.

En enero visitó la ciudad para presentar su último disco, 'Una tarde cualquiera'. Ahora, con nuevos temas como 'Bailando en pijama' o 'Manual de instrucciones' con Antoñito Molina, volverá a cantar junto a su público coruñés el 25 de abril (20.30 horas).

Las entradas para esta cita ya están disponibles a través de la plataforma web de Ataquilla, desde 39 euros.

