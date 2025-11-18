De Penélope Cruz a Sarah Jessica Parker, ¿qué famosos podrían venir a la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña?

Los operarios ultiman los preparativos para la apertura de ‘Wonderland’ al público el próximo sábado Quintana

Desde que a finales de 2021 la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) estrenara su proyecto expositivo con la retrospectiva de Peter Lindbergh, A Coruña acostumbra a convertirse en el foco de las miradas del mundo de la moda y del espectáculo. Tanto es así, que los días previos a la inauguración de cada una de las muestras, la ciudad se transforma en un auténtico desfile con la visita de algunos de los protagonistas de las fotografías que verá el público, como fue el caso de aquel año, que Naomi Campbell sorprendió a propios y extraños paseándose por la plaza de Lugo.

Pero en el caso de la próxima exposición, ‘Wonderland’ de Annie Leibovitz (que abrirá sus puertas este fin de semana), la lista de personalidades que podrían visitar A Coruña se hace demasiado extensa. Casi sería más sencillo tomar nota de quién no podría venir.

Y es que Leibovitz es considerada la fotógrafa viva más importante y esa condición no se logra porque sí. Por delante de su objetivo han pasado casi todas las personalidades del mundo de la moda, la música, la política, el cine o la realeza que cualquiera se pudiera imaginar.

En el libro

Sin ir más lejos, en el libro que da nombre a la exposición, ‘Wonderland’ (que la creadora estadounidense firmará este miércoles, 20 de noviembre, en el Centro MOP) se suceden ya una ingente cantidad de famosos.

Ben Stiller, que protagoniza una de las primeras imágenes con las que se anunció la exposición, o Penélope Cruz, que ahora mismo es la imagen de la web de la muestra, son algunos ejemplos de unas páginas, las de este libro, que muestran a otras caras conocidas como Sarah Jessica Parker, Natalia Vodinova, Jean Paul Gaultier, Donatella Versace, Keira Knightley, Michelle Obama, Kate Moss o Marc Jacobs, por poner sobre la mesa solo una rápida selección de todas ellas.

Pero, durante décadas de carrera, ante los ojos, y la creatividad, de Leibovitz han pasado prácticamente todas las caras conocidas. A principios de este mismo año mostró al público sus retratos de los reyes de España, en una semana en la que aprovechó para visitar A Coruña y ver las posibilidades del espacio expositivo de la Fundación MOP de cara a esta próxima muestra.

A quién ha fotografiado

Y es que, haciendo un repaso rápido, Leibovitz ha creado imágenes icónicas de repartos de cine y televisión de productos no menos icónicos como ‘Los Soprano’, ‘Mad Men’, ‘Juego de Tronos’ o ‘Pulp Fiction’, por mentar unos pocos.

Pero intérpretes de todo tipo han formado parte también de su océano creativo por múltiples motivos. Con Demi Moore creó una de sus imágenes más potentes, y recreadas posteriormente por otros personajes, cuando la captó embarazada en primer plano. Whoopi Goldberg, en una bañera de leche, o Hugh Grant, jugando a las cartas con una gallina, son otros ejemplos. Anne Hathaway, Meryl Streep, Zendaya, Kirsten Dunst, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford o Catherine Deneuve también forman parte del portfolio de Leibovitz.

En el mundo de la música, como se podrá ver en A Coruña, la creadora de Connecticut también ha dejado su influencia de manera notable, retratando a los Rolling Stones, Bruce Springsteen, Rihanna, Patti Smith o Sting, entre muchos otros. Sin olvidarnos, claro, de aquella imagen de John Lennon y Yoko Ono, poco antes del asesinato del ‘Beatle’, que protagonizó la portada de la ‘Rolling Stone’.

Pero incluso el mundo del deporte no es ajeno a la creatividad de Annie Leibovitz. Los Chicago Bulls de Michael Jordan, LeBron James, Michael Phelps, aquella mítica imagen de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando al ajedrez o Serena Williams son creaciones de la fotógrafa norteamericana.

El mundo de la moda

Y, por supuesto, la moda también es parte de su legado creativo, aunque ella misma reconoce que hay una parte que no tenía claro cómo catalogar.

A los mentados Gaultier, Vodinova o Versace, se unen a la lista aquí otras personalidades como Karen Elson (que ya visitó A Coruña para la inauguración de otras exposiciones de la Fundación MOP) o John Galliano, que no solo posó para Leibovitz, sino que formó parte de su imaginario al diseñar algunos de los vestidos con los que la americana retrató a otros personajes (y también estuvo en la urbe herculina este mismo año, cuando visitó la sede de Inditex para dar una charla para empleados).

De este modo, el bingo de personalidades que podrían visitar la ciudad, al igual que hicieron otras en ediciones pasadas, es tan extenso como nos podamos imaginar.