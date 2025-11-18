Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Auxilian a una paciente del Hospital Abente y Lago de A Coruña cuya cabeza quedó atrapada en una verja

Ep
18/11/2025 13:57
El hospital Abente y Lago en A Coruña 
El Ideal Gallego

Los bomberos del parque de A Coruña han auxiliado a una mujer mayor que estaba ingresada en el Hospital Abente y Lago de la ciudad herculina porque su cabeza había quedado atrapada en una verja.

De acuerdo con el parte de incidencias del Ayuntamiento, alrededor de las 06.20 horas de este martes, día 18, personal del centro hospitalario solicitó la presencia de los efectivos para liberarla.

En concreto, tres bomberos se desplazaron hasta el lugar de los hechos en un furgón con "útiles varios" para prestar asistencia técnica ante esta situación.

Según fuentes sanitarias consultadas, la mujer se encuentra "perfectamente" tras lo sucedido. "No tuvo ningún tipo de lesión", han precisado.

Te puede interesar

El ideal gallego

'Sirat', de Oliver Laxe, consigue cuatro nominaciones a los Premios de Cine Europeo
EP
El ideal gallego

La transformación de la fachada marítima de A Coruña llega a Nueva York
Redacción
Campamento de Navidad en Culleredo

Culleredo impulsa un nuevo campamento de conciliación durante las vacaciones de Navidad
Redacción
Autoridades na entrega do premio no colexio Milladoiro este luns

A RAG pon ao colexio Milladoiro de Malpica como exemplo de que "é posible unha escola en galego"
Redacción