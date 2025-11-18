Auxilian a una paciente del Hospital Abente y Lago de A Coruña cuya cabeza quedó atrapada en una verja

El hospital Abente y Lago en A Coruña El Ideal Gallego

Los bomberos del parque de A Coruña han auxiliado a una mujer mayor que estaba ingresada en el Hospital Abente y Lago de la ciudad herculina porque su cabeza había quedado atrapada en una verja.

De acuerdo con el parte de incidencias del Ayuntamiento, alrededor de las 06.20 horas de este martes, día 18, personal del centro hospitalario solicitó la presencia de los efectivos para liberarla.

En concreto, tres bomberos se desplazaron hasta el lugar de los hechos en un furgón con "útiles varios" para prestar asistencia técnica ante esta situación.

Según fuentes sanitarias consultadas, la mujer se encuentra "perfectamente" tras lo sucedido. "No tuvo ningún tipo de lesión", han precisado.