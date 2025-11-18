Annie Leibovitz supervisa los últimos preparativos de su exposición en A Coruña

Annie Leibovitz, delante del elevador, en el puerto de A Coruña Quintana

Considerada la fotógrafa viva más importante, la exposición de Annie Leibovitz en las instalaciones de la Fundación MOP en el muelle de Batería de A Coruña, 'Wonderland' es uno de los eventos culturales del año.

Tanto es así, que la propia creadora norteamericana ha sido protagonista de la preparación de la muestra. Este año ya había visitado en dos ocasiones las instalaciones de la fundación en el puerto para estudiar las posibilidades del proyecto expositivo. Ahora ha venido por tercera vez parar supervisar el montaje de la exposición.

La fotógrafa se dejó ver esta mañana en el muelle de Batería junto a los operarios que están ultimando los detalles que faltan para que la muestra abra sus puertas al público el próximo sábado.

Leibovitz, además, participará este jueves de una sesión de firmas de su último libro, 'Women', en la que participarán 100 personas, que agotaron las invitaciones en un par de minutos.

Sus anteriores visitas

Sus dos visitas pasadas al espacio coincidieron en el tiempo con la exposición 'Centennial', dedicada al fotógrafo estadounidense Irving Penn.

Una de esas visitas tuvo lugar cuando Leibovitz acudió a España para presentar sus retratos de los reyes Felipe y Letizia, un encargo para la Colección del Banco de España. Un hito histórico, ya que era el primer retrato real de esta colectánea que no era pictórico, sino fotográfico. E histórico también porque era la primera vez que una creadora de fuera de nuestras fronteras recibía este encargo.

Aprovechó este viaje a España para acudir también hasta la urbe herculina. Aquí, aunque algunos ojos la reconocieron en la cafetería y en el interior del espacio expositivo de la Fundación MOP, pasó prácticamente desapercibida. El objetivo del viaje exprés no era otro que aportar su visión y experiencia paralo que se podrá ver desde el sábado en 'Wonderland', que permanecerá abierta hasta mayo de 2026.