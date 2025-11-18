Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Annie Leibovitz supervisa los últimos preparativos de su exposición en A Coruña

La fotógrafa se dejó ver esta mañana en las instalaciones que la Fundación MOP tiene en el puerto

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/11/2025 12:02
Annie Leibovitz, delante del elevador, en el puerto de A Coruña
Annie Leibovitz, delante del elevador, en el puerto de A Coruña
Quintana

Considerada la fotógrafa viva más importante, la exposición de Annie Leibovitz en las instalaciones de la Fundación MOP en el muelle de Batería de A Coruña, 'Wonderland' es uno de los eventos culturales del año.

Tanto es así, que la propia creadora norteamericana ha sido protagonista de la preparación de la muestra. Este año ya había visitado en dos ocasiones las instalaciones de la fundación en el puerto para estudiar las posibilidades del proyecto expositivo. Ahora ha venido por tercera vez parar supervisar el montaje de la exposición.

El día que Annie Leibovitz visitó A Coruña

Más información

La fotógrafa se dejó ver esta mañana en el muelle de Batería junto a los operarios que están ultimando los detalles que faltan para que la muestra abra sus puertas al público el próximo sábado.

Leibovitz, además, participará este jueves de una sesión de firmas de su último libro, 'Women', en la que participarán 100 personas, que agotaron las invitaciones en un par de minutos.

Las entradas para la firma de Annie Leibovitz en A Coruña se agotan en cinco minutos

Más información

Sus anteriores visitas

Sus dos visitas pasadas al espacio coincidieron en el tiempo con la exposición 'Centennial', dedicada al fotógrafo estadounidense Irving Penn

Irving Penn y la trascendencia de la fotografía de moda hasta el mundo del arte

Más información

Una de esas visitas tuvo lugar cuando Leibovitz acudió a España para presentar sus retratos de los reyes Felipe y Letizia, un encargo para la Colección del Banco de España. Un hito histórico, ya que era el primer retrato real de esta colectánea que no era pictórico, sino fotográfico. E histórico también porque era la primera vez que una creadora de fuera de nuestras fronteras recibía este encargo.

Aprovechó este viaje a España para acudir también hasta la urbe herculina. Aquí, aunque algunos ojos la reconocieron en la cafetería y en el interior del espacio expositivo de la Fundación MOP, pasó prácticamente desapercibida. El objetivo del viaje exprés no era otro que aportar su visión y experiencia paralo que se podrá ver desde el sábado en 'Wonderland', que permanecerá abierta hasta mayo de 2026. 

Los operarios ultiman los preparativos para la apertura de ‘Wonderland’ al público el próximo sábado

De Penélope Cruz a Sarah Jessica Parker, ¿qué famosos podrían venir a la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña?

Más información

Te puede interesar

Homenaje brigadas incendios en la Delegación del Gobierno

Homenaje del Gobierno a los más de tres mil efectivos que combatieron los incendios del verano
Abel Peña
El anillo Rocío, una pieza de Carla Souto

Cuenta atrás para la tienda efímera de Carla Souto en Primo de Rivera
Lara Fontela
Emergencias 112

Fallece un trabajador y otro resulta herido en las obras del AVE en Ourense
EP
El ideal gallego

Vuelo inédito y breve en A Coruña: Easyjet conecta Peinador con Alvedro tras un desvío por niebla
Lara Fernández