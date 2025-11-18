A Coruña refuerza la ciberseguridad en torno al agua corriente

La primera Red de Ciberseguridad en la Gestión de los Sistemas de Agua verá la luz en la ciudad de A Coruña. Se trata de una iniciativa “pionera” puesto que, a pesar de que existen ya entidades constituidas alrededor de la gestión del agua, “no hay ninguna enfocada en la ciberseguridad”, explica el director general de la Empresa Pública Municipal de Agua del Ayuntamiento de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira.

La propuesta, impulsada por la Cátedra EMALCSA-UDC y el CITIC junto a la Cátedra CYBERH2Lo y el INCIBE con la Universitat de Girona, arrancará esta misma semana con la celebración de una serie de actividades. El jueves, 20 de noviembre, tendrá lugar a constitución del grupo de trabajo en el que se debatirá la forma y el contenido de esta red. Los resultados se expondrán el viernes, día 21, en el CITIC del Campus de Elviña en un programa que incluirá varias conferencias y presentaciones a cargo de expertos del sector.

Esta red aglutinará la diversas entidades a nivel nacional que tienen una especial preocupación, no solo por la gestión del agua, sino por la ciberseguridad aplicada la este recurso. En total, serán 70 investigadores y otros miembros de 28 entidades público-privadas de carácter nacional e internacional.

En cuanto al origen de esta nueva red, el director general de Emalcsa explica que el agua se presenta, en la actualidad “como un recurso con un proceso de digitalización avanzado, con las oportunidades y las amenazas que esto supone”. En este contexto, el objetivo de la red será “que no se produzca una afición en el servicio que afecte a la ciudadanía por una cuestión vinculada a la ciberseguridad”.

Programa de actividades

El CITIC de la UDC acogerá este viernes, 21 de noviembre, una programación completa de propuestas alrededor de este nuevo organismo. El acto de apertura será a las 10.00 horas con la intervención del director del CITIC, Manuel González Penedo, y del director de la Cátedra INCIBE de Digitalización y Ciberseguridad Hídrica de la Universitat de Girona, Ignasi Roríguez-Rueda Layret.

A continuación, a las 10.15 horas, se llevará a cabo la conferencia 'A conca Mero-Barcés como modelo de laboratorio natural para o apoio da xestión de abastecemento urbano' a cargo de Jorge José Delgado Martín (UDC). A las 11.00 horas tendrá lugar la presentación de la iniciativa y los promotores para crear la Red de Ciberseguridad en la Gestión de los Sistemas de Agua Urbanos e Industriales.

A las 12.00 horas, Robert Kooij (de la Universidad TU Delft) y Maarten de Kruijf (de la organización TNO) impartirán una conferencia sobre la ciberseguridad aplicada al sector. Una temática que se abordará también a las 12.45 horas en una mesa redonda en la que intervendrán los siguientes expertos: la técnica de la Cátedra INCIBE de Digitalización y Ciberseguridad Hídrica, Laura Arentegui; el responsables en Cybersecurity Expert & AI Research, Eduardo de prado; el catedrático de la USC, Juan Garrido; el director de I+D+i de Emalcsa, Ricardo Vázquez; y el miembro del CITIC, José Luis Calvo Rolle.

La jornada concluirá con la presentación de Poseidón por parte del fundador CIELO en Inprosect, Iago Fuertes Caramés, y del director técnico y de Negocio de TECDESOFT, Juan Jesús Pardo Expósito. El programa finalizará con la visita a la plataforma Medusa.

Las personas interesadas podrán seguir la jornada en streaming. Las inscripciones están disponibles a través de un formulario web publicado en las distintas vías de comunicación de Emalcsa.