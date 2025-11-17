Rueda pide "seriedad" y "coherencia" a Inés Rey sobre la Facultad de Medicina
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido "seriedad" y "coherencia" a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre la facultad de Medicina, después de que la regidora asegurase este domingo en una entrevista en la Cadena Ser que la negativa a implantar este Grado fuera de la capital gallega es una postura "arcaica" y que trata de mantener "privilegios medievales".
Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el titular del Ejecutivo autonómico ha instado a Inés Rey a ser "coherente" al hablar de las universidades privadas, recordando que "hace poco tiempo amadrinó una universidad privada en su ciudad". "Un poco de coherencia", ha aseverado.
En este contexto, Alfonso Rueda ha insistido en que espera que el acuerdo sellado entre las tres universidades sea "bueno para las tres" y para la Facultad que, ha reiterado, "tiene que ser la de toda Galicia".
También ha dicho esperar que este acuerdo sea "un ejemplo" para otros pactos y que, en su opinión, también da "una lección a posturas localistas que no ven más allá y cree que cualquier ocasión es buena para tener un mínimo de rédito electoral". "El caso de la alcaldesa de A Coruña en este caso es evidente", ha zanjado.