Rey demanda un centro de crisis de Violencia de Género para A Coruña

Presentación de la campaña del 25-N A.P.

Bajo el lema "Non hai escusas" el Ayuntamiento presentó este lunes el programa del 25-N (Día de la Violencia contra la Mujer) con un claro mensaje abolicionista. "Pagar por acceder ao corpo da muller é violencia", declaró la alcaldesa, Inés Rey.

Puso el acento sobre mensajes "negacionistas" y recordó que los delitos contra la libertad sexual en la ciudad crecieron un 22%. "Non podemos aceptar isto. É máis necesario que nunca aumentar a asistencia e a educación", declaró.

Existen desde hace un año centros de crisis 24 horas en varias ciudades gallegas, como Ferrol, Vigo o Santiago, por lo que la alcaldesa demandó uno para A Coruña como cabeza de una gran comarca.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, presentó un programa centrado en la violencia vicaria (la que realiza el padre sobre los hijos para hacer daño a la madre), otra sobre pornografía y OnlyFans y masculinidad igualitaria.

Además, en relación a esto, entre el 17 y 27 de noviembre se llevará un espectáculo teatral sobre violencia digital en los centros educativos.