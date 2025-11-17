Modiña llega a A Coruña con Palomo Spain, Elena Ferro o La Crisálida, el referente coruñés de las nuevas mercerías

El diseñador Palomo Spain Cedida

Los próximos 19 y 20 de noviembre empieza en A Coruña la III Edición de Modiña, el Congreso de Moda de Galicia, un encuentro que vuelve a reunir a diseñadores, marcas, emprendedores, instituciones y profesionales del retail en torno a la industria, la creatividad, el comercio, la artesanía y el talento gallego.

En esta edición, el diseñador Alejandro Gómez Palomo, director creativo & co-fundador de Palomo Spain, participará como una de las figuras más relevantes del programa, con una ponencia en directo. El creador, referente internacional por su visión rompedora y por su contribución a una nueva narrativa de la moda española, será uno de los momentos más esperados del congreso.

Modiña se desarrollará en distintos espacios de la ciudad, como el Work Café del Banco Santander y el Club Cámara, convirtiendo A Coruña en un punto de encuentro para analizar el presente y el futuro del sector, con un enfoque especial en e-commerce, artesanía, sostenibilidad, tendencias y nuevas dinámicas del retail.

El programa incluirá mesas redondas, charlas y entrevistas con nombres como Belategui Regueiro, Elena Ferro, Jevaso, Etiem, Coosy, Mexas, New Aware, profesionales del Cluster Ecommerce Galicia y referentes del comercio gallego como La Crisálida.

Con esta tercera edición, Modiña consolida su papel como uno de los eventos de moda más importantes del noroeste, reforzando la vinculación de Galicia con la innovación, la formación y el talento creativo.

Está impulsado por Diesemm y Galiciademoda y a través de diferentes eventos como Modiña Lab, Modiña Summit y JF64, busca conectar diseñadores, empresas y profesionales, consolidando Galicia como un referente del retail en el panorama nacional.

La III Edición de Modiña dio el pistoletazo de salida el con una intervención artística del diseñador coruñés Isaac Castelo, afincado en París y miembro del equipo creativo de Yves Saint Laurent, quien realizó una pieza en directo mientras conversaba sobre su trayectoria.