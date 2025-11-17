Más de 3.300 personas ya han reservado en el Attica21 Coruña para las comidas y cenas de Navidad

Comedor del Attica21 Coruña Cedida

Attica21 Coruña, como la mayoría de locales de hostelería de la ciudad, se encuentra en plena fase de preparación de las actividades en las que la Navidad adquiere un especial protagonismo. En concreto, ya tiene cerrada la presencia de 3.300 personas en los 27 banquetes (comidas y cenas), tanto de empresas como de familias o grupos de amigos, que ya están confirmados con motivo de estas fechas. El plazo para formalizar nuevas reservas continúa abierto, y desde el hotel recomiendan a las personas que estén interesadas a hacerlo cuanto antes, puesto que cada año se observa que se anticipan más las solicitudes para estos eventos.

Las comidas y cenas vinculadas a este periodo navideño ya comenzaron el pasado 14 de noviembre y se extenderán hasta final de año. En Attica21 Coruña, los días fuertes serán el 12 y el 19 de diciembre, para los que ya se ha agotado la disponibilidad desde el mes de septiembre.

En concreto, Attica21 Coruña ofrece tres menús diferentes para adaptarse a las preferencias de los comensales, primando los productos de temporada. Todas las opciones incluyen entrantes a compartir, plato principal, postre, café e infusiones, así como una selección de vinos.

A mayores, en el hotel de Attica21 en Matogrande se ofrecen servicios adicionales para completar los menús, además de la posibilidad de disfrutar de una sobremesa y de música en directo con dj.

Attica21 Coruña también está organizando tres cenas abiertas al público: el sábado 6 de diciembre, con una celebración para grupos con un menú especial y tres horas de fiesta (últimas plazas disponibles); el sábado 20 de diciembre, con cena especial para grupo (en este caso, el aforo ya está completo); y la Gala de Fin de Año, hasta las siete de la madrugada y que incluye la posibilidad de contratar paquetes especiales con alojamiento o solo cena -también hay disponible el acceso solo al cotillón con entrada previa-.

También está previsto en Attica21 As Galeras, en Bastiagueiro, iniciar el próximo 5 de diciembre su periodo de cenas navideñas. Con doce banquetes ya confirmados que suman más de 400 comensales, hay cuatro jornadas para las que el aforo ya está completo (los viernes 12 y 19 de diciembre y los sábados 13 y 20).

Además de estas cenas, Attica21 As Galeras celebra un almuerzo especial por Navidad el jueves 25 de diciembre a las 14.00 horas. En el menú se ofrece una amplia variedad de aperitivos -incluidas estaciones de comida pensadas para el público infantil-, primer y segundo plato, postre y surtido navideño.

Las reservas se pueden realizar hasta el 16 de diciembre, o hasta cubrirse las plazas. También hay la posibilidad de reservar alojamiento, previa consulta de disponibilidad.