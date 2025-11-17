Las lágrimas de la coruñesa Andrea Valero a escasos días de la final de Miss Universo

Andrea Valero en un evento de Miss Universo Instagram

Que sí. Que las misses también lloran. Y si el motivo es el reencuentro con una madre, las lágrimas de emoción están más que justificadas. La coruñesa Andrea Valero, flamante candidata de España a ser coronada como la más guapa del universo, lo ha vivido en primera persona. En plena semana previa al certamen decisivo, las emociones están a flor de piel y cada acto o evento se vive con una intensidad fuera de lo común. Precisamente por ello, el reencuentro con su madre ha sido un momento especialmente emotivo para Andrea.

Cada vez quedan menos días para que llegue el momento más esperado por Andrea y el resto de candidatas, que apuran las últimas horas antes de la decisión final entre sarao y sarao. Si hace unos días celebraban el carnaval, esta vez tocó el ya referido reencuentro con familiares, en el que Andrea se emocionó después de muchos días lejos de casa. Madre e hija se fundieron en un abrazo cargado de energía y emotividad, que dejó patente la buena relación que existe entre ellas y lo importante que es para Andrea la figura de su progenitora.

Será el próximo 21 de noviembre cuando se celebre la gran final de Miss Universo, donde la coruñesa se enfrentará a decenas de países para saber quién es la mujer más guapa del mundo. Por el momento, Andrea está entre las favoritas del público, pero quien tiene la última palabra es el jurado.