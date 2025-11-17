La UDC inicia una nueva alianza con una universidad de Brasil

Momento de la firma del convenio UDC

La Universidade da Coruña recibió este lunes la visita de una delegación de la Universidad Estadual de Ceará (UECE , Brasil) con el objetivo de firmar un protocolo general de colaboración en materia de cooperación académica y científica entre las dos instituciones educativas. Este documento fue firmado por los rectores de ambas universidades, Ricardo Cao, por parte de la UDC; y Hidelbrando dos Santos Soares, rector de la UECE; en un encuentro en el que también participaron el vicerrector de Titulaciones e Internacionalización de la UDC, Moisés Canle, el adjunto de Movilidad y Convenios, Bruno Casal, el profesor Jakson Renner Rodrigues Sonar y el jefe de la oficina de Cooperación Internacional de la UECE, Francisco Edmar Pereira Neto, quien completó la delegación brasileña.

El rector de la UDC manifestó que este protocolo representa “una oportunidad única para encontrar estrategias de cooperación entre las dos universidades”. Por su parte, Hildebrando dos Santos mostró el interés de su institución “en conocer de primera mano las iniciativas de la UDC que fortalecen la interacción entre la academia y el sector productivo”, con especial interés en los sectores turístico, TIC y de sostenibilidad.

El Protocolo General de Colaboración establece un marco de cooperación en el campo formativo, científico y técnico, que permitirá impulsar proyectos comunes de investigación, innovación y transferencia de conocimiento.

Con una duración de 4 años, prorrogables por un período de 4 años, contempla también aspectos como la movilidad, el intercambio académico y el fortalecimiento de la interacción con el sector productivo, especialmente en áreas aquellas vinculadas a la investigación aplicada y al emprendimiento. Esta visita viene enmarcada en el compromiso de la Universidade da Coruña por reforzar su proyección internacional, así como por fortalecer alianzas estables con universidades estratégicas de América Latina, un territorio prioritario para la institución en el ámbito académico y científico y, nombradamente, de la lusofonía.