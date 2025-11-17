Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Taberna Mahara y la sala Mardi Gras se unen en un concierto para celebrar sus cumpleaños

Redacción
17/11/2025 11:17
El concierto de cumpleaños de la Taberna Mahara y la sala Mardi Gras
El concierto de cumpleaños de la Taberna Mahara y la sala Mardi Gras
Cedida

Dos locales coruñeses, el restaurante de la calle Orzán Taberna Mahara y la mítica sala de conciertos de Monte Alto, Mardi Gras, celebraron este domingo un doble concierto para festejar sus respectivos aniversarios. Son quince años los que la taberna más rockera de la calle Orzán lleva atendiendo a sus clientes y veintiséis los que justo el domingo cumplía la sala de Monte Alto.

Las bandas invitadas fueron Greasy Belly, con su recién estrenado disco 'Lookin For A Roll' y los vigueses Zalomon Grass que recuerdan a Led Zeppelin con su rock años 70.

Las celebraciones siguen en la Travesía de la Torre durante esta semana con seis conciertos en siete días, comenzando este mismo lunes con la banda norteamericana Ward Hayden & The Outliers, que actuarán a partir de las nueve de la noche con un repertorio en el que interpretan sus propios temas y versiones de Bruce Springsteen.

La semana continúa el miércoles con dos bandas de punk desde Berlín, el jueves recibirán a Pavlenha, que ya cuenta con una consolidada afición, y el regreso de The Homens a las salas será el viernes 21. 

Para finalizar la semana, dos fechas muy potentes, la gira de 35 aniversario de los madrileños Sobrinus y el domingo una banda británica fundada en 1980, The Meteors, reconocidos como una de las grandes del género Psichobilly.

Te puede interesar

La cafetería donde se produjo el suceso

Detenido un hombre en A Coruña por herir con un arma blanca a otro en un bar
EP
El ideal gallego

La bombona de butano baja un 4%, hasta los 15,46 euros
EP
Comedor del Attica21 Coruña

Más de 3.300 personas ya han reservado en el Attica21 Coruña para las comidas y cenas de Navidad
Redacción
Obramat

La empresa de distribución de materiales de construcción Obramat abrirá el próximo año en A Coruña
EP