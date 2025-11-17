La Taberna Mahara y la sala Mardi Gras se unen en un concierto para celebrar sus cumpleaños

El concierto de cumpleaños de la Taberna Mahara y la sala Mardi Gras Cedida

Dos locales coruñeses, el restaurante de la calle Orzán Taberna Mahara y la mítica sala de conciertos de Monte Alto, Mardi Gras, celebraron este domingo un doble concierto para festejar sus respectivos aniversarios. Son quince años los que la taberna más rockera de la calle Orzán lleva atendiendo a sus clientes y veintiséis los que justo el domingo cumplía la sala de Monte Alto.

Las bandas invitadas fueron Greasy Belly, con su recién estrenado disco 'Lookin For A Roll' y los vigueses Zalomon Grass que recuerdan a Led Zeppelin con su rock años 70.

Las celebraciones siguen en la Travesía de la Torre durante esta semana con seis conciertos en siete días, comenzando este mismo lunes con la banda norteamericana Ward Hayden & The Outliers, que actuarán a partir de las nueve de la noche con un repertorio en el que interpretan sus propios temas y versiones de Bruce Springsteen.

La semana continúa el miércoles con dos bandas de punk desde Berlín, el jueves recibirán a Pavlenha, que ya cuenta con una consolidada afición, y el regreso de The Homens a las salas será el viernes 21.

Para finalizar la semana, dos fechas muy potentes, la gira de 35 aniversario de los madrileños Sobrinus y el domingo una banda británica fundada en 1980, The Meteors, reconocidos como una de las grandes del género Psichobilly.