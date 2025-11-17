Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La propuesta del BNG para los VTC: sin paradas en la ciudad y contratados con al menos 60 minutos de antelación

Redacción
17/11/2025 13:32
La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo
La caravana con un centenar de taxis se dirigió el pasado jueves desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo
Quintana

El BNG de A Coruña ha registrado una propuesta de ordenanza para regular la actuación de los vehículos VTC en la ciudad. “Temos a man tendida ao diálogo para negociar un texto que regule a actuación dos VTC na cidade e que, á vez, defenda o sector do taxi”, afirma la concejala Avia Veira.

La premisa de la que parten los nacionalistas es la de ir por la vía de la ordenanza de movilidad que ya se ha aprobado, esto es, que los VTC no puedan hacer viajes urbanos, o lo que es lo mismo, que no puedan tener salida y destino dentro del propio municipio. "Os VTC, de acordo coa normativa galega, só teñen título habilitante para facer viaxes inter-urbanas (entre concellos distintos)", recuerdan desde el Bloque.

Galería

Protesta de los taxistas de A Coruña contra los VTC

Los taxistas se concentraron en el aparcamiento del centro comercial para iniciar la manifestación en contra del trabajo de los VTC en A CoruñaVer más imágenes

De acuerdo con la propuesta del BNG, los VTC no podrían estar en paradas para captar clientes ni circular por el interior de la ciudad para ofrecer sus servicios. Tendrían que estar precontratados con al menos 60 minutos de antelación y estar identificados y registrados en una plataforma digital.

Al mismo tiempo, el BNG insta al Goberno Local a que dé "prioridade ao taxi como servizo público de interese xeral e a que promova programas de apoio e formación para profesionais deste sector".

La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo

A Coruña plantea tarifas cerradas para los taxistas y crear una app "moderna"

Más información

En todo caso, avisan de que solo apoyarán "unha ordenanza que vaia na liña desta que propomos, en defensa do sector do taxi e cunha regulación dos VTC que impidan as súas viaxes urbanas”, concluye Veira.

Inés Rey apuesta por la convivencia entre taxis y VTC

Este mismo lunes, cuestionada por la futura regulación de los VTC, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado que el Gobierno local va a plasmar en una ordenanza la "convivencia entre el taxi como servicio público y los VTC como un nuevo servicio que se está prestando en todas las ciudades del mundo".

"Hay determinados momentos en los que el taxi no ofrece la cantidad de vehículos para la demanda existente y hay que garantizar el servicio público", ha señalado. 

Un taxista durante la protesta

Los taxis toman las calles de A Coruña para frenar la competencia de los VTC

Más información

En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento herculino va a "pedir datos a los taxis" para hacer un "estudio". "El Gobierno municipal está a su disposición para modernizarse y seguir trabajando juntos", ha dicho. 

En contraposición, ha criticado que "la Xunta, sin un estudio previo y sin saber qué demanda existe, ha empezado a dar licencias sin ningún tipo de control para los VTC". "La solución sería regular los VTC a nivel autonómico", ha insistido.

Te puede interesar

El ideal gallego

Afundación ofrece visitas gratuitas en familia a sus exposiciones para celebrar el Día Mundial de la Infancia
Redacción
Carlos Mazón

Mazón, sobre la tarde de la dana: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"
EFE
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"
EP
Policía Nacional

Detenido en Lugo por agredir a un hombre la salida de un bar y robarle 1.200 euros y décimos de lotería
EP