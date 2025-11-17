La caravana con un centenar de taxis se dirigió el pasado jueves desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo Quintana

El BNG de A Coruña ha registrado una propuesta de ordenanza para regular la actuación de los vehículos VTC en la ciudad. “Temos a man tendida ao diálogo para negociar un texto que regule a actuación dos VTC na cidade e que, á vez, defenda o sector do taxi”, afirma la concejala Avia Veira.

La premisa de la que parten los nacionalistas es la de ir por la vía de la ordenanza de movilidad que ya se ha aprobado, esto es, que los VTC no puedan hacer viajes urbanos, o lo que es lo mismo, que no puedan tener salida y destino dentro del propio municipio. "Os VTC, de acordo coa normativa galega, só teñen título habilitante para facer viaxes inter-urbanas (entre concellos distintos)", recuerdan desde el Bloque.

De acuerdo con la propuesta del BNG, los VTC no podrían estar en paradas para captar clientes ni circular por el interior de la ciudad para ofrecer sus servicios. Tendrían que estar precontratados con al menos 60 minutos de antelación y estar identificados y registrados en una plataforma digital.

Al mismo tiempo, el BNG insta al Goberno Local a que dé "prioridade ao taxi como servizo público de interese xeral e a que promova programas de apoio e formación para profesionais deste sector".

En todo caso, avisan de que solo apoyarán "unha ordenanza que vaia na liña desta que propomos, en defensa do sector do taxi e cunha regulación dos VTC que impidan as súas viaxes urbanas”, concluye Veira.

Inés Rey apuesta por la convivencia entre taxis y VTC

Este mismo lunes, cuestionada por la futura regulación de los VTC, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado que el Gobierno local va a plasmar en una ordenanza la "convivencia entre el taxi como servicio público y los VTC como un nuevo servicio que se está prestando en todas las ciudades del mundo".

"Hay determinados momentos en los que el taxi no ofrece la cantidad de vehículos para la demanda existente y hay que garantizar el servicio público", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento herculino va a "pedir datos a los taxis" para hacer un "estudio". "El Gobierno municipal está a su disposición para modernizarse y seguir trabajando juntos", ha dicho.

En contraposición, ha criticado que "la Xunta, sin un estudio previo y sin saber qué demanda existe, ha empezado a dar licencias sin ningún tipo de control para los VTC". "La solución sería regular los VTC a nivel autonómico", ha insistido.