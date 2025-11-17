La empresa de distribución de materiales de construcción Obramat abrirá el próximo año en A Coruña

Obramat Cedida

La empresa de distribución y venta de materiales en el mercado de la construcción y la reforma Obramat prepara la apertura el próximo año de sendos almacenes en Ourense y A Coruña, que se unirán a los que ya tiene en Santiago de Compostela y Lugo.

Con una inversión de más de 500 millones de euros desde 2006, la compañía ya ha abierto 38 almacenes en España y Portugal y en la actualidad emplea a más de 7.000 colaboradores entre sus almacenes y oficinas, más de 220 en Galicia. Los almacenes gallegos de Obramat colaboran con proveedores nacionales y locales de Galicia, destaca la empresa en un comunicado.

Coincidiendo con el 'Día Mundial de la Construcción', los datos del Estudio Demoscópico sobre el Sector de la Reforma y la Construcción en España, elaborado por AEI Xperience en septiembre de 2025, reflejan que Obramat alcanza un 82% de notoriedad total entre los profesionales del sector en Galicia y Asturias, de los cuales un 18% son clientes habituales, un 39% compra ocasionalmente y un 25% la conoce, aunque no compra de forma regular.

En el estudio, los datos de Galicia y Asturias se presentan de forma conjunta porque el estudio se ha realizado utilizando zonas Nielsen, que agrupan ambos territorios dentro de una misma área de análisis.

Entre quienes conocen los almacenes, casi el 22% realiza compras semanalmente, y el 68% prefiere la experiencia de compra presencial. En cuanto a la satisfacción, el 87% de los clientes valora su experiencia como buena o excelente, y otro 87% recomendaría Obramat a otros profesionales.

La empresa de distribución de materiales de construcción reivindica sus precios, las oportunidades de formación y la disponibilidad de stock como sus pilares. Además, sitúa a España como "uno de los mercados más dinámicos de Europa".