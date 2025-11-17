Mi cuenta

A Coruña

La coruñesa Rosa arrasa en Pasapalabra con 18 aciertos seguidos

Josefa Prado
17/11/2025 22:00
Rosa en el programa del 17 de noviembre de Pasapalabra
Rosa en el programa del 17 de noviembre de Pasapalabra

La coruñesa se enfrentó este lunes a un nuevo programa de Pasapalabra, en Antena 3, aspirando a un bote de 2.392.000 euros. Su contrincante, Manu Pascual, con el que lleva compitiendo desde el pasado mes de diciembre, no parece rendirse, pero Rosa tampoco. 

A pesar de que Manu contaba con casi medio minuto de ventaja, Rosa le adelantó por la derecha en el rosco final, acertando correctamente desde la A hasta la R, y todo en un mismo turno. Esto se traduce en 18 aciertos seguidos, algo que desató los aplausos de los espectadores del plató y de sus compañeros. 

En la primera vuelta del rosco, la coruñesa ya contaba con 23 aciertos, algo que imposibilitaba a Manu a remontar. A pesar de esto, ninguno de los concursantes se llevó el gran bote de 2.392.000 de euros. Rosa y Manu volverán a verse las caras este martes con un bote que llega casi a los cuatro millones de euros.

