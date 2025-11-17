Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La alcaldesa de A Coruña aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"

Incide en la "necesidad" de que la ciudad "cuente" con ella

Ep
17/11/2025 13:35
Inés Rey
Inés Rey
Archivo El Ideal Gallego

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado sus dudas respecto a la postura de la Xunta sobre la descentralización del Grado de Medicina y ha abogado por no renunciar a tener una facultad de esta disciplina en la ciudad herculina.

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, intervén en rolda de prensa

Las universidades, Educación y Sanidade avalan el acuerdo de Medicina, pendiente de aprobación por el grupo de trabajo

Más información

"No me creo a la Xunta de Galicia, llevamos muchos años hablando de descentralización y nunca ha sido posible", ha recalcado a preguntas de los periodistas sobre el preacuerdo adoptado en este ámbito y que el Ejecutivo autonómico y las universidades discuten este lunes en un grupo de trabajo.

"Cuando sepamos lo que han acordado y en qué consiste podremos opinar con más garantías", ha añadido para incidir en la "necesidad" de que A Coruña "cuente con una Facultad de Medicina pública propia ante la demanda que existe en Galicia".

