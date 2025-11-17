La alcaldesa de A Coruña aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"
Incide en la "necesidad" de que la ciudad "cuente" con ella
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado sus dudas respecto a la postura de la Xunta sobre la descentralización del Grado de Medicina y ha abogado por no renunciar a tener una facultad de esta disciplina en la ciudad herculina.
"No me creo a la Xunta de Galicia, llevamos muchos años hablando de descentralización y nunca ha sido posible", ha recalcado a preguntas de los periodistas sobre el preacuerdo adoptado en este ámbito y que el Ejecutivo autonómico y las universidades discuten este lunes en un grupo de trabajo.
"Cuando sepamos lo que han acordado y en qué consiste podremos opinar con más garantías", ha añadido para incidir en la "necesidad" de que A Coruña "cuente con una Facultad de Medicina pública propia ante la demanda que existe en Galicia".