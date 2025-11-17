Hace 25 años | Retenciones kilométricas por una colisión múltiple en la AP-9 a la altura de O Burgo

Uno de los accidentes que se registraron hace 25 años en A Coruña ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Una veintena de vehículos se vieron implicados en el accidente registrado hace 25 años en la autopista, a la altura de O Burgo, que provocó retenciones de hasta tres kilómetros. Fue uno de los asuntos destacados en la edición del 18 de noviembre de 2000 de El Ideal Gallego. Hace 50 años, a estas alturas de 1975, el concejal Estévez Mengotti presentaba una moción sobre la contaminación de las aguas del puerto. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, el diario informaba sobre la visita a A Coruña del arzobispo de Santiago para inaugurar y bendecir un nuevo pabellón del Colegio Salesiano. El 18 de noviembre de 1925, cien años atrás, la Junta de Abastos se reunía para debatir sobre el encarecimiento del pan.

Sábado, 18 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Retenciones kilométricas por una colisión múltiple en la autopista

Cerca de 20 automóviles se vieron implicados en un accidente que se registró ayer, 17 de noviembre de 2000, hacia las 22.00 horas, en la Autopista del Atlántico, en O Burgo, a la altura del kilómetro 5,500. La colisión múltiple se saldó con al menos tres heridos de diversa consideración e importantes retenciones, de tres kilómetros, que llegaron a la entrada de la AP-9 en A Coruña. Hasta el lugar se desplazaron diez grúas y varias ambulancias de la Cruz Roja y del servicio de urgencias 061.

En cuanto al futuro laboral de los trabajadores de Tabacalera, el Bloque Nacionalista Galego aseguró en la jornada de ayer que la construcción de un hotel en la Fábrica de Tabacos sería ilegal, atendiendo al Plan General, que destina la parcela a uso industrial. En este sentido, el BNG argumentó que sólo un cambio en el PGOM haría viable el proyecto. El comité de empresa de la factoría, por su parte, considera que la Xunta ha engañado a los trabajadores.

Martes, 18 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Estévez Mengotti presenta una moción sobre el puerto

Una moción sobre la contaminación de las aguas del puerto de La Coruña y otra sobre la defensa de la zona verde de la península de la Torre, presentadas por el concejal Estévez Mengotti, fueron dos de los asuntos más destacados del pleno municipal celebrado ayer, 17 de noviembre de 1975, bajo la presidencia del alcalde accidental, señor Abad Flores. La contaminación podría dar lugar a problemas muy graves, como puso de relieve la Jefatura de Sanidad. Pidió el señor Estévez Mengotti que se forzara la construcción de depuradoras –si era necesario en cada edificio de nueva construcción– para lograr que se viertan al mar aguas residuales totalmente limpias.

Por otra parte, ha quedado constituido el nuevo órgano ejecutivo de la Asociación de Profesores Agregados de La Coruña. Lo encabeza el presidente, Antonio Otero Baamonde. El vicepresidente es José María Pérez Domínguez, mientras que el tesorero es Albertino Suárez Álvarez.

Sábado, 18 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Nuevo pabellón en el Colegio Salesiano

El señor Arzobispo de Santiago, Dr. Quiroga Palacios, se trasladó ayer, 17 de noviembre de 1950, a La Coruña, donde bendijo e inauguró un nuevo pabellón en el Colegio Salesiano. Al acto asistieron autoridades civiles y militares.

Por otra parte, el ‘Boletín Oficial del Estado’ publicará mañana, entre otras, las siguientes disposiciones: órdenes por las que se modifican las Reglamentaciones nacionales de trabajo en las industrias de vidrio y cerámica; y otra disposición por la que se establece un plus de carestía de vida para el personal de la industria del calzado.

Además, a la salida de una entrevista de quince minutos con el presidente Truman, el embajador norteamericano en Buenos Aires, Stanton Griffiths, declaró que había dimitido de su cargo y que no volverá a Argentina sino que se trasladará a Florida para pasar allí unas largas vacaciones.

Miércoles, 18 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | La Junta de Abastos se reúne por el precio del pan

Ayer, 17 de noviembre de 1925, por la mañana, se reunió en el gobierno civil la Junta de Abastos, al objeto de conocer la instancia del gremio de panaderos, quienes en vista del alza que según parece van experimentando los trigos y las harinas, suplican que se revisen nuevamente los precios del pan ahora en vigor. La Junta, después de cambiar impresiones, acordó nombrar una ponencia presidida por la Alcaldía y compuesta por los señores Robredo, Vázquez Galán, Morodo y el inspector de Abastos señor López Crespo, para que estudien y propongan la solución que estimen pertinente.

En cuanto a la información de sociedad, en el tren expreso de ayer marchó para Madrid, por haber sido destinado al Estado Mayor Central, el coronel segundo jefe de la octava región, D. Salvador Salinas Bellver.