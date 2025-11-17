Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El mercado de Elviña ultima su Navidad, que encenderá Rosa Otero el 29 de noviembre

Lara Fernández
Lara Fernández
17/11/2025 06:10
Luces de Navidad en el mercado de Elviña
Luces de Navidad en el mercado de Elviña
Carlota Blanco

El mercado municipal de Elviña encenderá su Navidad el 29 de noviembre, un día después del gran acto que se celebrará en María Pita a manos del exdeportivista Bebeto

Bebeto encenderá la Navidad en A Coruña el 28 de noviembre

Más información

El encendido en la plaza de abastos correrá a cargo de Rosa Otero, hija adoptiva de A Coruña y “una persona muy vinculada al barrio”, señala el presidente de los placeros, Leonardo Tomé. Al acto también acudirá la alcaldesa, Inés Rey. Las luces escogidas este año, apunta, “le dan un cambio a lo habitual; es todo muy dorado, muy Ferrero Rocher”, comenta.

Rosa Otero, hija adoptiva de A Coruña

Rosa Otero es ya la primera hija adoptiva de A Coruña

Más información

No será el único evento que vivirá el mercado en Navidad. El día 13 de diciembre habrá una degustación del muelle y, posteriormente, la visita de Papá Noel. La plaza de Elviña, además, encara una etapa de ilusión. El que fue el primer mercado al 100% de ocupación, ahora tiene cinco puestos libres, pero dos de ellos “se concederán en la próxima Junta de Gobierno local y abrirán cerca del 15 de enero”, explica Tomé.

Los tres restantes son una pollería y dos pescaderías. “Vamos a luchar para que en la próxima primavera podamos tener el 100% del mercado abierto. Estamos muy contentos”, concluye el portavoz de los placeros.

Te puede interesar

Aficionados durante uno de los conciertos de Quevedo

El fenómeno fan en A Coruña se convierte en una cuestión de salud pública
Guillermo Parga
Vacunación de una niña beneficiaria de la Alianza para la Vacunación Infantil

Más de 230.000 vacunas para los niños de las zonas más vulnerables de África
Redacción
Postal que muestra la plaza de Portugal en los años 50, con la escultura del mariscal Carmona en el centro

La vida de la plaza de Portugal: el mariscal Carmona, las gaviotas y su vínculo con el Deportivo
Noela Rey Méndez
Trisac

José Luis Fernández Trisac | “Encontrar a esos niños después es lo que hace que esto merezca la pena”
Dani Sánchez