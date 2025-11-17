El mercado de Elviña ultima su Navidad, que encenderá Rosa Otero el 29 de noviembre

Luces de Navidad en el mercado de Elviña Carlota Blanco

El mercado municipal de Elviña encenderá su Navidad el 29 de noviembre, un día después del gran acto que se celebrará en María Pita a manos del exdeportivista Bebeto.

El encendido en la plaza de abastos correrá a cargo de Rosa Otero, hija adoptiva de A Coruña y “una persona muy vinculada al barrio”, señala el presidente de los placeros, Leonardo Tomé. Al acto también acudirá la alcaldesa, Inés Rey. Las luces escogidas este año, apunta, “le dan un cambio a lo habitual; es todo muy dorado, muy Ferrero Rocher”, comenta.

No será el único evento que vivirá el mercado en Navidad. El día 13 de diciembre habrá una degustación del muelle y, posteriormente, la visita de Papá Noel. La plaza de Elviña, además, encara una etapa de ilusión. El que fue el primer mercado al 100% de ocupación, ahora tiene cinco puestos libres, pero dos de ellos “se concederán en la próxima Junta de Gobierno local y abrirán cerca del 15 de enero”, explica Tomé.

Los tres restantes son una pollería y dos pescaderías. “Vamos a luchar para que en la próxima primavera podamos tener el 100% del mercado abierto. Estamos muy contentos”, concluye el portavoz de los placeros. 