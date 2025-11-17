Xunta y universidades gallegas definen la descentralización de Medicina para el próximo curso

Manuel Reigosa, Antonio López y Ricardo Cao, en una reunión del Consello de Docencia Clínica Xoán Rey (EFE)

Los rectores de las tres universidades públicas gallegas y los representantes de las Consellerías de Sanidade y Educación han ratificado este lunes el principio de acuerdo alcanzado el pasado 6 de noviembre para la descentralización de la docencia teórica y práctica del grado de Medicina. Así lo ha anunciado el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, junto a sus homólogos de A Coruña y Santiago, Ricardo Cao y Antonio López, quien explicó que a lo largo de este fin de semana se reunieron de forma telemática para acabar de perfilarlo.

La descentralización, que afecta a los tres cursos del segundo ciclo de la titulación (cuarto, quinto y sexto), se desarrollará a partir del próximo curso y de forma progresiva durante tres cursos académicos. De esta forma, comenzará el próximo curso 2026-27 con la parte práctica de quinto, seguido de la teórica de ese curso en el 2027-28 y de la práctica y teórica de cuarto en el 2028-29. Sobre este aspecto, Reigosa explicó que "foi unha parte moi importante da negociación", ya que algunos pensaban que se podría alcanzar dicha descentralización en tan solo dos años.

Sobre la parte teórica, el rector de la UVigo explicó que será necesario dotar de profesorado vinculado de las tres universidades. Con todo, habrá unidades docentes en las tres universidades, lo que "precisa que fagamos unha planificación de canto profesorado fa falta". En este sentido, serán unas 40 plazas nuevas (en total) entre las dos nuevas unidades, donde el 50 % de ellas corresponderán a la USC y el otro 50, a la universidad correspondiente: Vigo o A Coruña.

Diferencias y garantías

En su intervención, el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, celebró un consenso en el que se refleja "a capacidade de diálogo entre as tres universidades e as dúas Consellerías poñendo o Sistema Universitario Galego como prioridade". De esta forma, Cao entiende que este nuevo acuerdo "é moi diferente en fondo e forma ao do 2015. No fondo porque é máis amplo e moito máis extenso; na forma, porque é moito máis concreto", comentó el rector coruñés.

En este sentido, Ricardo Cao concretó también que el nuevo acuerdo recoge la vinculación exclusiva de cada hospital a su universidad, uno de los aspectos en los que más enfatizó en las negociaciones del acuerdo el rector de la UDC. "Esto ten moito impacto tamén na existencia dos institutos de investigación sanitaria, que temos o luxo de ter unha comunidade autónoma con tres institutos acreditados polo Carlos III dos 35 que hai en España", incidió Cao.

Así, también se valoraron las garantías que introduce el nuevo texto ante posibles incumplimientos del acuerdo o ante la entrada de posibles universidades privadas con el propósito de implementar el grado en Galicia. En este sentido, el acuerdo recoge la posibilidad de que cualquiera de los miembros que componen el grupo de trabajo puede salirse, aunque Reigosa espera "que non teñamos que chegar a iso".

Una propuesta de grado interna

Al terminar su turno, Cao recordó que su pretensión de contar con una facultad de Medicina "non era incompatible con colaborar na descentralizacion da docencia da única titulación que existe en Galicia" e insitió en que el documento recoge determinadas condiciones por las que "se podería poñer enriba da mesa esa solicitude". De hecho, advirtió en que la UDC trabajrá de forma interna en esta propuesta, aunque por el momento queda aplazada la solicitud.

El nuevo acuerdo de descentralización, ya ratificado por el grupo de trabajo, pasará por el Consello de Docencia Clínica -que todavía no está convocado- y, posteriormente, por los Consellos de Goberno de las tres universidades. Así, el rector de la Universidad de Vigo también anunció la creación de una nueva comisión de seguimiento, que a 21 de enero del próximo 2026 tendrá que tener ya los primeros avances del acuerdo, es decir, "a data límite para preparar toda a docencia para o vindeiro curso", sentenció Reigosa.