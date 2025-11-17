El fenómeno fan en A Coruña se convierte en una cuestión de salud pública

Aficionados durante uno de los conciertos de Quevedo German Barreiros

Es una cuestión de cultura popular, hacia la que se profesa todavía cierta admiración, los gritos de histeria y las entradas en trance de los jóvenes de los 60 en plena 'Beatlemania'. Sin embargo, la evolución del fenómeno fan ha evolucionado, o involucionado en función de a quién se le pregunte, hasta el punto de que las muestras de amor exacerbado hacia un cantante determinado pueden acabar por convertirse en una amenaza para el fan en cuestión. Desde los pañales de los 'switfties' a las pernoctaciones semanales para llegar a primera fila, A Coruña no ha sido ajena y en el último mes han proliferado las incidencias en algunos de los espectáculos. Más de una decena de ellas tuvieron lugar entre el mes que va del doble espectáculo de Quevedo al de Manuel Turizo (del 26 de septiembre al 19 de noviembre).

Cuenta la leyenda, ya que no existen registros oficiales, que el récord absoluto en una sola noche lo ostenta Alejandro Sanz. En pleno 1992, y todavía 7 años antes de volverse mundialmente deseado con 'Más', el entonces autor de 'Pisando fuerte' provocó unas 160 lipotimias. Eran los primeros acordes, prácticamente, que sonaban en un Coliseum inaugurado en agosto de 1991. Pues bien, los artistas de ahora, especialmente los urbanos, también parecen reclamar su dosis de histeria. En el concierto de Quevedo hubo uno por noche, con Antonio Orozco cuatro, con Duki 5 y con Manuel Turizo otros dos. Ninguno de ellos revistió gravedad y, en general, se debe a situaciones de aguante extremo en las primeras filas. “Son cuestiones de falta de hidratación y cansancio, pero también influyen las horas de cola. No es grave, pero si se junta con otra patología podría llegar a serlo”, explica un miembro de Protección Civil.

Calor

Lo cierto es que en el Coliseum, sea la época del año que sea, hace mucho calor. Ya bromeó con eso Lionel Richie, durante su recital del pasado mes de julio. Sin embargo, no es menos cierto que los que se quedan instalados en la primera fila no se mueven por miedo a perder su sitio. Y no moverse es ni beber ni evacuar en horas, muchas veces cuatro o cinco. Todo un desafío a la salud que suele ser protagonizado por los más jóvenes.

Según fuentes de la concejalía de Cultura y Turismo, el Coliseum cumple con todos los requisitos de ventilación, seguridad y protección de la salud de los asistentes. De hecho, se ha convertido en el 'arena' de referencia del noroeste español para los grandes artistas. Los incidentes, apuntan, “tienen más que ver con los hábitos de los fans, con no hidratarse y no beber”. Por ejemplo, en el doble lleno de Joaquín Sabina no se produjo ni un solo caso de desmayo.