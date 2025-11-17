Mi cuenta

A Coruña

Detenido un hombre en A Coruña por herir con un arma blanca a otro en un bar

Ep
17/11/2025 11:46
La cafetería donde se produjo el suceso
Patricia G. Fraga

La Policía Nacional ha arrestado este lunes, alrededor de las 07.00 horas, a un hombre por herir con un cuchillo a un varón durante un altercado en un bar en A Coruña.

"El detenido presuntamente pinchó varias veces a otro cliente con un arma blanca", han ratificado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

En primer plano, el asesino de los mellizos de Monte Alto, al fondo, la madre de los niños, también condenada

La crónica negra de A Coruña: del crimen del churro al de la Alemana o los mellizos de Monte Alto

El herido ha sido trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) en estado "no muy grave", según han confirmado las mismas fuentes.

En relación a este suceso ocurrido en una cafetería de la ciudad, prosiguen las actuaciones policiales para esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido.

Detenido en A Coruña por amenazar a un Policía Nacional con un cuchillo

