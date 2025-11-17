Detenido un hombre en A Coruña por herir con un arma blanca a otro en un bar

La cafetería donde se produjo el suceso Patricia G. Fraga

La Policía Nacional ha arrestado este lunes, alrededor de las 07.00 horas, a un hombre por herir con un cuchillo a un varón durante un altercado en un bar en A Coruña.

"El detenido presuntamente pinchó varias veces a otro cliente con un arma blanca", han ratificado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

El herido ha sido trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) en estado "no muy grave", según han confirmado las mismas fuentes.

En relación a este suceso ocurrido en una cafetería de la ciudad, prosiguen las actuaciones policiales para esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido.