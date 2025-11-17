Los aparejadores estiman que A Coruña precisa 1.125 viviendas al año para solucionar la crisis

Un edificio en obras en Xuxán Javier Alborés

A pesar del ritmo frenético de la construcción que se puede observar en la periferia de la ciudad, esta no es suficiente. El Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), advierte que se necesitan 1.125 viviendas al año para satisfacer la demanda de la ciudad, y que solo se han visado en el año pasado se visaron solo 689 obras.

EL presidente del Coatac, Carlos Mato, destaca que “las viviendas visadas cada ejercicio en la ciudad no son suficientes”. En todo 2024 se visaron 689. Y en los primeros nueve meses de este año fueron 364 viviendas. A este ritmo, “difícilmente llegaremos a las setecientas viviendas nuevas visadas en 2025”, asegura el máximo responsable de los arquitectos técnicos de la provincia.

El visado de nuevas viviendas a construir registradas en la provincia de A Coruña marcó un aumento del 3,84%. En los nueve primeros meses de 2024 se visaron 1.380 viviendas a construir en todo el territorio provincial, frente a las 1.433 viviendas de enero a septiembre de este año. Las viviendas visadas en los nueve primeros meses de los últimos siete años siempre superaron las mil unidades. Y solo en 2020, año de la pandemia del Covid-19, el registro fue de 897 viviendas visadas. La marca la establecen los nueve primeros meses de este año, que se aproxima a los 1.500 inmuebles visados; según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura de A Coruña.

Carlos Mato está convencido de que “la Administración por sí sola no puede resolver este problema”. Por eso propone “crear un marco estable de colaboración público-privado”. “Esta fórmula permite maximizar recursos y ser más eficaces para construir y poner en el mercado viviendas a precios asequibles”. A su juicio, también “es indispensable contar con suelo finalista”. “La gestión del suelo debe ser ágil, con garantías, seguridad jurídica y a precios razonables”, reitera el presidente del COATAC.

Agilizar la tramitación de licencias

Carlos Mato también lanza un llamamiento a las Administraciones locales de la provincia de A Coruña, ámbito en el que actúa el COATAC. “Es urgente avanzar en la optimización de la gestión administrativa para acortar plazos y mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias”. Es su opinión, “cumplir este requisito ayudaría a agilizar la actividad promotora”. El presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de A Coruña también demanda a todas las Administraciones “incentivos fiscales para impulsar la promoción de vivienda asequible”.

.

Los presupuestos para ejecutar la obra

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de los expedientes de obras visados durante los nueve primeros meses de 2025 en la provincia de A Coruña sumó 308 millones de euros. Cada iniciativa inmobiliaria presenta un PEM medio de 244.861 euros, según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. La subida del PEM total respecto a los nueve primeros meses del año anterior fue del 16,3%. Todo expediente de obras debe ir acompañado de un Presupuesto de Ejecución Material, que incluye una medición y un presupuesto detallado, donde se reflejan todas las unidades de obra necesarias para ejecutar ese proyecto técnico.

Cierre de 2025

El presidente del COATAC es optimista sobre la evolución a corto y medio plazo del sector de la construcción en toda la provincia. “El sector de la construcción atraviesa un buen momento”. “Todos los actores de nuestro sector, incluidas las diferentes Administraciones, parecen estar concienciados en la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso implica apoyar a dinamizar un sector estratégico”. Carlos Mato identifica, un trimestre más, uno de los lastres que impiden el impulso de la construcción. “El sector necesita abordar la falta de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, un problema que dificulta la materialización de proyectos de obra nueva y la rehabilitación de edificios”. Como una acción urgente propone “un plan de choque para adaptar la oferta de Formación Profesional a la demanda del sector”. Carlos Mato “también es partidario de avanzar en la industrialización de la construcción a través de normativas que favorezcan este modelo de construcción y que a su vez sea compatible con la construcción tradicional”.