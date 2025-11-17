Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Afundación ofrece visitas gratuitas en familia a sus exposiciones para celebrar el Día Mundial de la Infancia

Será este jueves, día 20 de noviembre, a las 17.30 horas

Redacción
17/11/2025 14:07
Sede de Afundación

Para celebrar el Día Mundial de la Infancia, que tiene lugar este jueves 20 de noviembre, la Fundación Abanca abrirá las puertas de sus exposiciones a los más jóvenes y a sus familias. Todo ello para que puedan disfrutar juntos de una jornada especial en la que, además, aprender.

Podrán asistir alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Las visitas, que serán gratuitas, comenzarán a las 17.30 horas en la sede de Afundación y estarán adaptadas a las edades de los niños participantes.

La iniciativa, que tendrá lugar en diferentes puntos de Galicia, ofrecerá diferentes opciones en A Coruña. Así, los participantes podrán asistir a "ÍTACA. Espacio interactivo sobre Educación financiera, en A Coruña", una actividad en la que los más pequeños podrán comenzar a introducirse en el siempre complejo mundo de la economía. Otras de las opciones disponibles es "COMPROMISO CON EL ARTE. Colecciones ABANCA y Fundación Bancaja". Se trata una interesante exposición llegada este mismo mes de octubre. Los interesados tienen la opción de reservar plaza en la propia web de Afundación. 

