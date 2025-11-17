Afundación ofrece visitas gratuitas en familia a sus exposiciones para celebrar el Día Mundial de la Infancia

Sede de Afundación

Para celebrar el Día Mundial de la Infancia, que tiene lugar este jueves 20 de noviembre, la Fundación Abanca abrirá las puertas de sus exposiciones a los más jóvenes y a sus familias. Todo ello para que puedan disfrutar juntos de una jornada especial en la que, además, aprender.

Podrán asistir alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Las visitas, que serán gratuitas, comenzarán a las 17.30 horas en la sede de Afundación y estarán adaptadas a las edades de los niños participantes.

La iniciativa, que tendrá lugar en diferentes puntos de Galicia, ofrecerá diferentes opciones en A Coruña. Así, los participantes podrán asistir a "ÍTACA. Espacio interactivo sobre Educación financiera, en A Coruña", una actividad en la que los más pequeños podrán comenzar a introducirse en el siempre complejo mundo de la economía. Otras de las opciones disponibles es "COMPROMISO CON EL ARTE. Colecciones ABANCA y Fundación Bancaja". Se trata una interesante exposición llegada este mismo mes de octubre. Los interesados tienen la opción de reservar plaza en la propia web de Afundación.