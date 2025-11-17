Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña recibe un gran arcoiris como símbolo del cambio del tiempo de la lluvia al frío

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/11/2025 10:49
Gran arcoiris en la bahía del Orzán
Víctor Seoane

A Coruña inicia la tercera semana de noviembre instalada en un momento de cambio. Las lluvias que predominaron todo el mes van a ir dando paso a un tiempo más seco, pero frío, una situación que este lunes por la mañana simbolizaba el arcoiris instalado sobre la la bahía del Orzán.

Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre

A Coruña, de lluvia día sí y día también al frío polar

Gran arcoiris en la bahía del Orzán
Víctor Seoane

Los vecinos y visitantes que esta mañana iban por el Paseo Marítimo a eso de las 10.00 horas pudieron disfrutar del espectáculo que dejó este fenómeno entre óptico y meteorológico.

Galería

Las imágenes del arco iris que cerró el verano en A Coruña

La finísima lluvia que todavía quedaba en las nubes, unida al sol que asomaba entre ellas, generó un enorme arcoiris que por momentos parecía querer unir los dos extremos de la bahía: de la Torre de Hércules al Millenium, de Monte Alto al monte de San Pedro. 

Gran arcoiris en la bahía del Orzán
Víctor Seoane

La descomposición de la luz en los siete colores (rojo, naranja, amarillo, verde, añil, azul y violeta) fue tan profunda que en algunas fases el fotometeoro se vio incluso doble.

Gran arcoiris en la bahía del Orzán
Víctor Seoane
Gran arcoiris en la bahía del Orzán de A Coruña

Además, como curiosidad, uno de los extremos del arcoiris pareció querer perder sus particulares colores y vestirse de blanquiazul

Y es que, según la perspectiva, paseantes (y paseadores de perros, que esta mañana poblaban el Orzán) podían ver cómo se introducía en el estadio de Riazor, justo después de que este domingo el Deportivo ofreciese a su afición una importante victoria en el campo del Córdoba.

David Mella celebra su gol en el Córdoba-Deportivo

El Dépor aguanta el chaparrón y conquista el Arcángel (1-3)

Gran arcoiris en la bahía del Orzán
Víctor Seoane

