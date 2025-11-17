Hace 25 años | Desarticulada una peligrosa banda que atracó once bancos en la provincia coruñesa

Una de las tres pistolas encontradas durante la operación, hace 25 años ARCHIVO

Una operación de la Guardia Civil contra una banda de atracadores que se saldó con cuatro detenidos, dos de ellos coruñeses, fue uno de los asuntos destacados por El Ideal Gallego en su edición del 17 de noviembre de 2000. Hace 25 años el foco informativo también se orientaba hacia la lucha de los empleados de la Fábrica de Tabacos por su futuro laboral. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, el diario se hacía eco de la bendición del Papa Pío XII a la provincia coruñesa. Un suceso protagonizó el periódico de hace cien años, ya que a estas alturas de 1925 un barco, el ‘Paulina’, se hundió a unas 30 millas de la Torre de Hércules, aunque sus doce tripulantes fueron rescatados con vida por otra embarcación, el vapor ‘Zabalbide’.

Viernes, 17 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Desarticulada una peligrosa banda que atracó once bancos en la provincia

La Guardia Civil detuvo a cuatro personas, entre ellas dos coruñeses, como presuntos miembros de una peligrosa banda de atracadores de entidades bancarias que operaban en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Las pesquisas se iniciaron hace ocho meses, cuando se perpetró el primer atraco, en la localidad de Viaño Pequeno, en Trazo. Desde entonces, otros doce bancos de localidades de baja población de la provincia, como Bembibre, en Val do Dubra; Sigüeiro, en Oroso; Paiosaco-Laracha; Curtis; Pontepedra, en Monfero; Negreira; Esteiro, en Muros; Campolongo, en Pontedeume; A Picota, en Mazaricos, o Forcarei y Cuntis, en Pontevedra, fueron objetivos de esta banda. Su botín total ascendía ya a 32 millones de pesetas. El arresto tuvo lugar durante el mes de septiembre y los pasados días en domicilios de Santiago y A Coruña, donde la Guardia Civil también encontró tres pistolas y abundante munición.

Por otra parte, los trabajadores de la Fábrica de Tabacos de A Coruña no serán recolocados en el hotel que Altadis pretende construir en los terrenos que ahora, a 17 de noviembre de 2000, ocupa la factoría. No obstante, según denunció el comité de empresa, la dirección trata de utilizar a los empleados para convencer al alcalde, Francisco Vázquez, de que acceda al proyecto.

Viernes, 17 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Su Santidad Pío XII bendice a la provincia de La Coruña

En contestación al telegrama que con motivo de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen María, dirigió a Su Santidad Pío XII, la Excma. Diputación Provincial, se ha recibido en dicha Corporación, otro redactado en los siguientes términos: “Augusto Pontífice, acogiendo complacido sentimientos piedad Mariana y adhesión envía esa Corporación y provincia, paternal bendición apostólica. Montini, sustituto”.

En cuanto a la información internacional, las autoridades de Puerto Rico han descubierto un nuevo complot, que atribuyen a los nacionalistas, para asesinar al gobernador Luis Muñoz Marín, según se informa extraoficialmente. La Policía anuncia que ha detenido a Saltarín Crespo, que en 1936 trató de asesinar a Santiago Iglesias Pantín, que era entonces comisario de Puerto Rico en Washington.

Martes, 17 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Naufragio a treinta millas de la Torre de Hércules

El vaporcito de pesca ‘Paulina’, de la matrícula de Vigo, que forma parte de nuestra flota pesquera en el grupo llamado palangreros, al regresar a nuestro puerto el domingo último, 15 de noviembre de 1925, con unas trescientas castañetas, hallándose a unas treinta millas de la Torre de Hércules luchando con el fuerte temporal de mar y viento desde la una de la mañana, se le abrió una vía de agua, aproximadamente a las once de la mañana. Al advertir el peligro en que se hallaban comenzaron los tripulantes a pedir auxilio.

Por fortuna, dos horas más tarde pasaba por la misma latitud el vapor mercante ‘Zabalbide’, de la matrícula de Bilbao, el que no sin grandes esfuerzos consiguió recoger y meter a bordo a los doce tripulantes del ‘Paulina’. Media hora más tarde el barco pesquero abandonado se hundía totalmente.