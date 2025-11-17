Vuelve la Feria de Empleo a A Coruña con cerca de 200 ofertas para jóvenes

Feria de empleo en A Coruña Archivo

Unas 60 empresas, con cerca de 200 ofertas de empleo dirigidas a jóvenes registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estarán presentes en la décimo octava edición de la Feria de Empleo de la Cámara de A Coruña, que tendrá lugar el 25 de noviembre en Palexco, de 9.30h a 14h.

Empresas con procesos de selección abiertos

Participarán compañías de diferentes sectores con procesos de selección abiertos como es el caso de Acciona Facility Services, Aena, Ananda Gestión ETT, Arba Energías Renovables, Arce Clima, Areté Gestion De Personas, Carrefour, Citanias, Clece Facility Services, Clece, Commcenter, Dia Group, Disashop, EFBS Grupo Educativo, El Pulpo Eurofirms Claire Joster, Flexiplan, Gabadi, Generali, Genesal Energy, Grupo Aluman, Grupo Calvo/ Nauterra, Grupo Eulen, Grupo Externa, Grupo Inverdama / Fridama, Grupo Louzao, Grupo Malasa, Grupo Nortempo, Grupo Temporing, Horta Coslada, Ilunion, Integra Cee, Interim, Inusual, Inycom, Jardanay, Joyerías José Luis, Leroy Merlin, LN Consultores, Luckia, Manpower, Mantiñán Lestayo, Micofer, Ministerio de Defensa, Nordés Ancín, Northius, Ocaso,Prace, Repsol, Grupo Santa Lucía, SH 360, Synergie, Talentium (Starnaliza), Tecdesoft, Temporal Quality y The Style Outlets.

Variada oferta de empleo

Algunos de los puestos que las empresas participantes necesitan cubrir están pensados para personas interesadas en trabajar en las áreas de energía, comercial, ventas, construcción y seguros, entre otras.

La jornada está diseñada para que los asistentes puedan participar también en talleres en los que se abordarán estrategias útiles para participar en procesos de selección con éxito o establecer objetivos en la busca de empleo.

Durante toda la jornada estará disponible un servicio de orientación laboral, prestado por técnicos de la Cámara, para aquellos jóvenes que soliciten información sobre a qué empresa dirigirse y optimizar así su participación en la feria.

Los interesados pueden inscribirse, de forma gratuita, en la web de la Cámara o solicitar información llamando al 981 21 60 72, en horario de 9:00 a 14:00 horas.