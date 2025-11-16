Mikel Erentxun | “Tras 40 años hay temas de Duncan Dhu que son himnos”

Mikel Erentxun, en el Morriña Fest Patricia G. Fraga

El 22 de noviembre (20.30 horas), el Palacio de la Ópera volverá a corear los éxitos de Duncan Dhu, cantados por Mikel Erentxun, que está de gira para celebrar los 40 años de la formación. Aunque visitó A Coruña el pasado verano para formar parte del Morriña Fest, ahora regresa, en el marco del ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank, para ofrecer un concierto completo.

Teniendo en cuenta que estuvo por aquí en verano, ¿qué se puede esperar ahora el público?

Son dos conciertos muy distintos. Aquello era un festival, tocamos 45 minutos y ahora vamos a hacer dos horas. Allí compartes cartel con otras bandas y haces un repertorio pensando en ese corto espacio. Ahora vamos a un sitio de otro nivel, aquí va a sonar todo muy bien, con nuestra producción, el repertorio... vamos a hacer realmente un concierto de la gira, ‘DD40’, lo que hicimos en el festival fue un tráiler.

Un adelanto del próximo sábado.

Eso es (sonríe). El mundo festival está bien porque, lo vimos en A Coruña, que el público no venía a vernos a nosotros. Aquí en el Palacio de la Ópera ya es gente que compra la entrada para verte, escuchar tus canciones, eso lo cambia todo. Los festivales están muy bien, porque además en mi caso ha sido novedad, nunca he sido artista de festival y he disfrutado mucho. Pero ahora estamos en el tramo guay, todo auditorios. Es el marco en el que más cómodo me siento.

¿Y cómo ha surgido la gira? Porque además se ha hecho más grande de lo que imaginaba.

Sí, porque al principio no iba a ser gira, iban a ser una serie de conciertos para celebrar estos 40 años. Pero, bueno, Diego (Vasallo) no quiso estar, por lo tanto no era una gira de Duncan Dhu, eran conciertos míos, como Mikel Erentxun, haciendo canciones de Duncan Dhu. La cosa se ha convertido en una gira gigante. Hemos hecho 50 conciertos y vamos a hacer lo mismo el año que viene, con un viaje a América. Ya lo he enfocado como mi última gran gira, cuando acabe volveré a retomar mi carrera, la que dejé aparcada hace un año y me llevará otra vez a locales pequeños, giras más cortas y a otro ritmo de vida. Este está siendo maravilloso, porque pensaba que nunca más iba a hacer algo tan grande.

Al principio hubo confusión, se anunciaron citas como Duncan Dhu, pero siempre dejó claro que era usted solo, ¿le molestó?

A ver, por ejemplo, el concierto del Palacio se dice claramente que es Mikel Erentxun. Los que controlamos nosotros, los anunciamos correctamente. Ha habido festivales que lo anunciaron como Duncan Dhu, cuando no, era yo haciendo de Duncan Dhu. Pero bueno, es algo que teníamos asumido que podía pasar, lo hablé con Diego y tampoco le importaba. Pero es normal, al final la palabra Duncan Dhu, comercialmente hablando, es más importante que Mikel Erentxun. Esto no es Duncan Dhu, pero se parece bastante. Contestando a la pregunta, no, no me importa porque sabíamos que iba a pasar.

¿Eran conscientes hace 40 años de que lo que cantaban iba a ser tan relevante como para seguir cantándolo ahora?

No, no, no. De hecho, se lo comentaba a Diego el otro día, que el legado de Duncan Dhu es mucho más importante de lo que pensábamos. Han pasado 40 años y hay canciones que son verdaderos himnos. Hemos conseguido dejar media docena de canciones, o alguna más, incrustadas en una especie de gran memoria colectiva. Es maravilloso.

¿Alguna vez se han planteado cuál fue la clave de su éxito?

La verdad, no (ríe). No son matemáticas, no es una ciencia exacta. Es complicado saber por qué una canción triunfa. Lo que está claro que es que los que tuvimos éxito en los 80 y 90, hemos trascendido más, esos éxitos son clásicos. Los éxitos de los 2000, 2010, han sido como más efímeros, probablemente por la forma de consumo, más inmediata, todo dura menos. La música se ha convertido en una especie de fast-food. Es lo que toca.

Además de marcar al público, marcaron a otros artistas. Hace poco decía que Xoel López empezó a tocar la guitarra con ‘Cien gaviotas’.

Sí (sonríe). Fue una anécdota muy bonita. Admiraba mucho a Xoel antes de conocerlo. Lo conocí para el disco ‘Amigos de guardia’, en 2020, y me contó esta anécdota. Me pareció muy bonita.