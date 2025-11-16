Inditex, de una fábrica a crear su propia ‘ciudad’ en apenas 50 años de vida

Nuevo inmueble que albergará las oficinas de Zara German Barreiros

El gigante de la moda Inditex ha celebrado este año su medio siglo de vida. En 1975 abrió su primera tienda en la céntrica calle Juan Flórez de A Coruña, bajo la enseña Zara. Dos años más tarde, en 1977, se produjo otro hecho clave que permitió el crecimiento posterior que ha dado lugar a la empresa que se conoce hoy: la puesta en marcha de la primera fábrica en el polígono de Sabón, en Arteixo.

La creación de esta factoría fue clave para la expansión del grupo, ya que se sentaron las bases de su estructura productiva y logística. Ya casi 50 años después, aquella primera instalación, ubicada en la avenida de la Moda, se ha convertido en un inmenso cuartel general que ocupa cerca de medio millón de metros cuadrados, una superficie mayor que, por ejemplo, todo el casco histórico coruñés o el de Santiago de Compostela.

Se trata de toda una ciudad, con sus propias calles, múltiples edificios (destinados a logística, oficinas y servicios como comedor o gimnasio), aparcamientos en superficie y bajo tierra, y amplias zonas verdes que cuentan con mucho arbolado. La empresa se suele referir al complejo como el “campus de Arteixo”.

Inicios

Después del aterrizaje del grupo textil en Sabón a finales de los años 70, el crecimiento de sus instalaciones ha tenido un ritmo vertiginoso.

En 1984 entró en funcionamiento el primer centro logístico de la compañía. El año siguiente, en 1985, nació oficialmente Inditex, grupo en el que se integran todas las sociedades mercantiles del grupo. Durante estos años, la empresa realiza diversas ampliaciones con nuevas fábricas de confección y oficinas, además de aumentar la superficie destinada a operaciones de logística.

Tras la apertura de tiendas en Oporto, Nueva York y París, en el inicio de la aventura internacional de la compañía, en el año 2000 se construyó la nueva sede con el objetivo de favorecer el rápido crecimiento. Esto coincidió con el proceso de

salida a Bolsa de la firma, que se estrenó en el mercado bursátil en 2001.

La sede de la firma textil ha crecido de forma notable en los últimos 25 años, con sucesivas ampliaciones que han conformado el aspecto actual del cuartel general de la empresa fundada por Amancio Ortega. En 2012, Inditex desarrolló un proyecto para añadir 70.000 metros cuadrados mediante una gran edificación, con una inversión de 100 millones de euros y con el objetivo de dar cabida a la expansión mundial de la marca. En este caso, la actuación permitió aumentar los equipos comerciales de las tres secciones de la marca (mujer, caballero y niño), la actividad de la tienda en internet de Zara y los departamentos vinculados a los servicios centrales.

Entre 2015 y 2018 se ejecutó otra actuación para aumentar el recinto. En concreto, se construyeron tres edificios de servicios, unidos por una franja longitudinal porticada, destinados a restaurante, un auditorio, un gimnasio y unas oficinas para el área tecnológica. Esto supuso ganar 70.000 metros cuadrados. Además, se urbanizó el entorno.

Una excavadora trabaja en las obras del nuevo comedor de Inditex German Barreiros

En 2015, Inditex compró una parcela anexa de cerca de 10.000 metros cuadrados en la que creó un aparcamiento con una cubierta compuesta de placas fotovoltaicas. También sirvió para habilitar una zona verde con numerosos árboles.

En 2018, la firma fundada por Amancio Ortega demolió una nave industrial en un solar pegado a su sede. En este terreno, de unos 60.000 metros cuadrados, construyó un nuevo edificio destinado a Zara.com y el departamento central de Diseño de Zara Man.

El “campus de Arteixo”, tal y como lo denomina la compañía dedicada al sector de la moda, sigue en proceso de crecimiento. Actualmente, construye otros tres edificios para agrandar su sede. El proyecto de más envergadura es la ejecución de las nuevas oficinas centrales de la marca más conocida del grupo, Zara. La fachada del edificio ya es visible desde hace meses y se caracteriza por grandes cristaleras que permiten que el interior sea muy luminoso. Su coste ronda los 280 millones de euros. Ocupa una superficie de 170.000 metros cuadrados. La obra de esta edificación comenzó en 2022 y se encuentra en un estado muy avanzado. Este espacio será destinado a los equipos comerciales y diseño de Zara.

Al lado de las nuevas oficinas destinadas a Zara está en marcha la construcción de otro comedor, con capacidad para cerca de 1.300 empleados. Ocupa unos 10.000 metros cuadrados y supone un coste de 15 millones. Otro inmueble en obras acogerá servicios generales. En este caso, la obra está en una fase bastante avanzada. Cuenta con una superficie aproximada de 11.500 metros cuadrados y su coste es de 22 millones de euros.

Inditex no solo construye inmuebles, sino que lleva a cabo un trabajo de paisajismo y plantación de árboles que llevará el número de metros cuadrados dedicados a zonas verdes a los 124.000.