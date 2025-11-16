Un sistema GPS de hace 25 años, sobre el capó de un taxi GAGO

Los sistemas GPS de localización por satélite todavía estaban comenzando a instalarse en los vehículos hace 25 años. Por ejemplo, en los taxis. Más de cien iban a contar con esta tecnología antes de que acabara el año 2000, según informó entonces El Ideal Gallego. También era noticia una manifestación de los funcionarios que movilizó a unas dos mil personas para reclamar una subida salarial. En 1975, hace 50 años, el diario informó del nombramiento del profesor Pérez Villar como nuevo director del Colegio Universitario. Tal día como hoy de 1950, 75 años atrás, los químicos celebraban la festividad de su patrón, San Alberto Magno, con varios actos religiosos, en la iglesia de Santo Domingo, y deportivos, en el estadio de Riazor.

Jueves, 16 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Más de cien taxis tendrán sistemas de seguridad GPS a final del año 2000

Antes de final del año 2000, más de cien taxis de la provincia dispondrán de sistemas de localización por satélite GPS. La cifra se dobla en lo que respecta a la comunidad autónoma. La empresa coruñesa Veicar es la encargada de la distribución, comercialización e instalación, así como del servicio técnico posventa de este sistema, pionero en España y el único homologado de estas características. La principal finalidad es garantizar la seguridad de los profesionales del sector, que en el pasado año 1999 sufrieron numerosos ataques, en algunos casos con resultado de muerte. Aunque el coste del GPS es de unas 180.000 pesetas, el 50% lo subvenciona la Xunta, que también costeó la adaptación del software para el enganche con la plataforma SOS Galicia, de Telefónica.

Por otra parte, unas dos mil personas secundaron ayer, 15 de noviembre de 2000, la movilización en A Coruña convocada por las principales centrales sindicales para pedir una subida de sueldo para los funcionarios acorde con el IPC. Los manifestantes recorrieron las principales calles de la ciudad, desde la plaza de la Palloza hasta la delegación de la Consellería de Presidencia. Además, la marcha, que también se celebró en las otras seis ciudades gallegas, sirvió como preámbulo para las huelgas del 22 y 23 de este mes y para el 14 y 15 de diciembre de 2000.

Domingo, 16 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Pérez Villar, nuevo director del Colegio Universitario

El Patronato del Colegio Universitario de La Coruña, reunido ayer, 15 de noviembre de 1975, tuvo conocimiento del nombramiento del nuevo director que, a propuesta del rectorado de la Universidad de Santiago, recayó en el catedrático de la Facultad de Ciencias, profesor Pérez Villar. En la reunión del Patronato del Colegio tomó posesión de su nuevo cargo de vocal el también catedrático de la Facultad de Ciencias de Santiago profesor Castelo Expósito.

Un total de 5.966 alumnos recibieron enseñanza en el Colegio Universitario durante el curso 1974-75, según la memoria hecha pública por el centro. Las clases fueron impartidas por cincuenta profesores. Además, durante el curso pasado se dieron un total de quince conferencias y lecciones magistrales. Se concedieron trece becas de 884.000 pesetas.

Jueves, 16 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Los químicos celebran su Patrón, San Alberto Magno

El personal –empresarios y productores– encuadrado en el Sindicato de Industrias Químicas celebró ayer, 15 de noviembre de 1950, varios actos para conmemorar la festividad de su Patrón, San Alberto Magno. Por la mañana hubo una misa en la iglesia de Santo Domingo, donde el R. P. Superior de los Dominicos les dirigió una elocuente y fervorosa plática. Por la tarde, asistieron a un partido de fútbol jugado en el Estadio de Riazor.

En clave cultural, el cuadro de declamación del Conservatorio de La Coruña puso en escena, en el Teatro Principal de Santiago, ‘Don Juan Tenorio’, alcanzando un gran éxito artístico y de público. Todos los intérpretes fueron aplaudidos, especialmente los que encarnaban los papeles de don Juan, doña Inés y Brígida. Ante los aplausos, salió a saludar al palco escénico la directora del plantel, María Luisa Durán Marquina.