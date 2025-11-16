El número de coruñeses por encima de la edad de jubilación creció casi un 9% en un decenio

Un jubilado en el parque de Oza Patricia G. Fraga

Uno de los principales factores que se mencionan para explicar el considerable aumento de las aperturas de puertas por parte de Bomberos, que se han sextuplicado en seis años, es el envejecimiento de la población. Es un fenómeno que afecta a toda España, y A Coruña no es una excepción. Según el Instituto Galego de Estadística (IGE) el número de coruñeses de más de 64 años ha crecido casi un 9% de 2012 a 2022 (último año con datos), de manera que algo más de uno de cada seis coruñeses se encuentra en la edad de jubilación.

Otro factor, también muy comentado, es que muchas personas mayores viven solas, lo que significa que a menudo no cuentan con asistencia en caso de sufrir un accidente doméstico o un problema relacionado con la salud. A veces cuentan con la ayuda de hijos u otros familiares. En ocasiones, son sus vecinos de toda la vida los que se preocupan por ellos, pero muy a menudo tienen una escasa vida social, así que puede tardarse en descubrir una emergencia.

Esta tendencia parece imparable: cada vez los hogares están compuestos por menos personas. Actualmente la media es de 2,36 y se espera que continúe bajando lentamente, de manera que sea 2,31 dentro de diez años. Esto, incluso contando la inmigración. Así que las autoridades han tomado cartas en el asunto y tratan de crear redes de apoyo y asistencia para la Tercera Edad.

Soledad no deseada

Una forma de aproximarse a este problema es combatir la soledad no deseada. Por eso, este mismo año, la Xunta firmó con Cruz Roja un convenio para crear una central contra la soledad no deseada que cuenta con una inversión de 600.000 euros y se articula a través de tres ejes fundamentales. El primero es la línea telefónica gratuita atendida por profesionales de Cruz Roja, disponible de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, aunque las llamadas que se reciben fuera de horario se recogen en un contestador y son devueltas al día siguiente.

Pero además, se pone en marcha un proyecto piloto con un millar de mayores de 65 anos que recibirán seguimiento y acompañamiento personalizados. Por último, se está impulsando la creación de puntos presenciales de atención en oficinas de Cruz Roja por toda Galicia. A esto se añade el servicio de teleasistencia, que lleva funcionando muchos años y que permite a los usuarios pulsar un botón cuando se encuentran en un apuro, y que engloba a 2.000 personas, solo en la ciudad.