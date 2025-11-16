El metrosidero de la Policía Local de A Coruña, candidato a Árbol del Año

El metrosidero situado junto al cuartel de la Policía Local de A Coruña, en Monte Alto Elisa Piñón

A Coruña aspira a convertirse en referente nacional en el certamen “Árbol y Bosque del Año en España 2026” con la candidatura de un ejemplar único: un Metrosideros excelsa Gaertn, situado en el entorno de la Policía Local, y que cuenta con más de 200 años de historia y es considerado el ejemplar más antiguo de la ciudad.

La iniciativa, promovida por la ONG Bosques Sin Fronteras, reconoce árboles singulares no solo por su belleza o tamaño, sino por las historias y vínculos humanos que representan.

A Coruña participa con un árbol que combina valor natural, singularidad y un relato histórico que despierta interés internacional. La votación para escoger los ejemplares ganadores estará abierta de 17 de noviembre a 17 de diciembre a través de la web oficial del certamen.

Para que el voto sea válido es preciso introducir un correo electrónico y confirmarlo.

El metrosidero de A Coruña impresiona por sus dimensiones: 20 metros de altura, un perímetro de ocho metros en el tronco y una copa de 30 metros de diámetro. Desde hace años forma parte del Catálogo Gallego de Árbores Senlleiras (código 63La) y destaca tanto por su antigüedad como por su excepcional presencia en el espacio urbano.

Además de su valor natural, el ejemplar cuenta con una historia que le añade atractivo y relevancia: diferentes estudios sugieren que este árbol, de origen neozelandesa, podría haber sido introducida en Galicia por marineros españoles en el siglo XVI.

Una línea de investigación recogida en el libro “Nueva Zelanda, un puzle histórico”, del escritor y marino Winston Cowie, propone que este árbol podría ser una pieza clave para entender el papel de la navegación española en las exploraciones del Pacífico.

“Este metrosidero es mucho más que un árbol: es parte de la memoria viva de la ciudad y un símbolo de la conexión entre naturaleza, identidad y conocimiento. Presentar su candidatura es una forma de poner en valor nuestro patrimonio y de proyectar A Coruña hacia afuera con un relato único y lleno de significado. Animamos al vecindario a participar en la votación y a hacer que este árbol lleve el nombre de A Coruña por toda España”, destacó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

La candidatura coruñesa podrá acceder al certamen europeo Tree of the Year, si resulta escogida en la fase estatal. Se trata de una oportunidad para reforzar la imagen de la ciudad como referente en la conservación del patrimonio natural y en la puesta en valor del medio urbano como espacio vivo, explican fuentes municipales.

La participación ciudadana será clave para darle visibilidad a un símbolo natural único. El proceso es sencillo: un voto por modalidad y su confirmación por correo electrónico son suficientes para que cuente en el recuento final.