Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El centro de A Falperra se queda sin la mitad de su aparcamiento

Los comerciantes se quejan de que afectará a sus ventas durante los quince meses que durarán los trabajos

Abel Peña
Abel Peña
16/11/2025 17:20
Cruce del mercado de santa Lucía con Doctor Fleming
Cruce del mercado de santa Lucía con Doctor Fleming
A.P.

La semana pasada, los vecinos de A Falperra celebraron el comienzo de las obras de la plaza de Santa Lucía, después de décadas esperando a que se levantara un centro de salud (y mercado) en el viejo edificio. Pero el entusiasmo inicial ya se ha enfriado. Primero, porque tardará quince meses en terminarse. Y segundo, porque ha eliminado una gran cantidad de plazas de aparcamiento. Vecinos y comerciantes estiman que las obras (no solo las del mercado, sino otras particulares) han eliminado la mitad de las plazas del barrio.

En División Azul también se están realizando obras de alcantarillado que también han supuesto la desaparición de espacio para aparcar. Aún así, la estimación de los afectados de que hayan desaparecido la mitad de las plazas en todo el barrio  parece exagerada, sobre todo si se tiene en cuenta que la calle Falperra y Traviesa del Monte suman 80 plazas.

Un número más conservador sería cerca del 20%, aunque sigue siendo elevado. Las cosas, como son: nunca ha sido fácil aparcan en A Falperra. Como la mayor parte de los barrios surgidos en la misma época, se construyó rápidamente, con escasos garajes y pocos espacios públicos. Pero últimamente encontrar un espacio donde estacionar se está convirtiendo en un desafío, incluso para los vecinos que pueden emplear la zona verde de la ORA.

Esto está matando al comercio”, se lamenta el propietario de una tienda de alimentación. Según él, si no se puede aparcar aunque sea un minuto, los clientes no quieren venir. “Tienen que venir a propósito y para eso te tienen que querer mucho”, comenta otra empresaria.

Pasos de cebra

Las vallas metálicas que cercan por completo el ruinoso mercado de Santa Lucía afectan principalmente a los comerciantes, pero también a los peatones, dado que se han pintado pasos de cebra peatonales sobre los bordillos, lo que afecta a las personas con problemas de movilidad. Por su parte, Jaime Suárez, presidente de la asociación de vecinos, pide paciencia: “No puedes contentar a todo el mundo. Esta es una obra laboriosa, porque además coincide que es el centro del barrio. Pero aparcamientos ya no había antes, y en Pla y Cancela sucedió lo mismo, y ahora esta encantada con como quedó”.

Suárez considera que la constructora está haciendo las cosas bien y que existen pocas alternativas: “El espacio es el que hay. Si hubiera aparcamiento.... Esta zona lo necesitaba, se podría mirar, pero nadie está mucho por la labor”.

Te puede interesar

Xabi Alonso firmando autógrafos en A Coruña como jugador del Liverpool

El ojo público | 21 años no es nada
Quintana
Paneles de la Xunta en Betanzos para informar sobre los riesgos de inundación por la crecida del Mandeo

La Xunta instala paneles en Betanzos para informar sobre el riesgo de inundación
Redacción
Personas participan en un acto de juramentación de Comités Bolivarianos de de Base Integral (CBBI) este sábado, en Maracaibo

¿Ayudará Putin a Maduro en caso de invasión estadounidense?
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, clausura la reunión de trabajo del retiro del Gobierno Autonómico, en la Pousada da Armenteira, en Meis

Rueda anuncia que en 2026 estarán en marcha las 4.000 viviendas de promoción pública comprometidas por la Xunta
EP