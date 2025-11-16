El área sanitaria de A Coruña y la Fundación María José Jove reúnen a medio centenar de niños prematuros para celebrar su día

Charla con adultos que fueron prematuros moderada por doctor Trisac en la celebración del Día del Prematuro en la Fundación María José Jove Cedida

La Fundación María José Jove (FMJJ), con la colaboración del Área Sanitaria de A Coruña-Cee, ha organizado durante este fin de semana una serie de actividades que han servido como adelanto al Día Internacional de la Prematuridad que se conmemora este lunes, 17 de noviembre.

Hogar de Corazones, una década prestando alojamiento gratuito a familias de niños hospitalizados Más información

En concreto, la Fundación celebró un emotivo encuentro con medio centenar de familias y jóvenes adultos que nacieron prematuros, acompañados de Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Luis Verde, gerente del Área Sanitaria A Coruña-Cee y del doctor José Luis Fernández Trisac, coordinador de la Unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Foto de grupo en la celebración del Día del Prematuro en la Fundación María José Jove Cedida

Durante el acto, la Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros (Agaprem) entregó a Felipa Jove el “Patuco de Honra”, en reconocimiento a la labor de la entidad con la mejora de la atención y hospitalización neonatal.

Un 'Hogar de Corazones' para las familias de prematuros del Materno de A Coruña Más información

El encuentro, organizado un año más junto a la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Área Sanitaria de A Coruña-Cee, busca sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de los niños prematuros y la importancia de incorporar a las familias en el proceso asistencial.

Felipa Jove recibe el Patuco de Honor de Agaprem en la celebración del Día del Prematuro Cedida

Entre las claves para alcanzar este objetivo está considerar a la unidad familiar como un todo en la atención al paciente y es por ello por lo que, desde hace dos años, la Unidad de Neonatología forma parte de Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento gratuito financiado por la Fundación María José Jove para que familias desplazadas de su domicilio habitual puedan estar cerca de su bebé durante el ingreso hospitalario.