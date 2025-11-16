Anuel AA cancela su concierto de esta noche en A Coruña

El cantante Anuel AA iba a subirse este domingo, 16 noviembre, al escenario del Coliseum de A Coruña. Sin embargo, desde el Ayuntamiento han informado a pocas horas del concierto que el evento finalmente se tiene que cancelar "por razóns de saúde do artista".

Según informan a través de sus redes sociales, la empresa promotora informó esta misma mañana al Ayuntamiento de que la actuación no se podía llevar a cabo.

"Desde Venues Produciones hemos hecho un gran esfuerzo para poder traer a Anuel AA a La Coruña. Sin embargo, debido a la enfermedad del artista y por causas ajenas a nuestra organización, el evento no podrá llevarse a cabo. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo del público. Pronto ofreceremos información sobre los siguientes pasos y procesos correspondientes", reza el comunicado de la organización.

La de A Coruña no ha sido la única actuación que ha cancelado el cantante en los últimos días. El pasado viernes tenía que haber estado en Valencia, pero anuló la fecha para cambiarla por el 27 de noviembre. Al día siguiente, es decir, este mismo sábado, tenía que estar en Sevilla en la segunda actuación de la gira española, y también se anuló la actuación -esta vez, con la justificación de la lluvia-, para llevarla al 29 de noviembre.

En el caso de A Coruña no se ha informado de si el artista buscará un nuevo espacio en el calendario para estar ante el público herculino. Lo que sí ha señalado la organización es que "el importe de todas las entradas adquiridas será reembolsado íntegramente por el mismo medio que fueron adquiridas". La gira del cantante debía seguir, después de A Coruña, por Málaga (19 de noviembre), Pamplona (20 de noviembre), Murcia (21 de noviembre), Barcelona (22 de noviembre) y Madrid (23 de noviembre).