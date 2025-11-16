Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Anuel AA cancela su concierto de esta noche en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/11/2025 12:41

El cantante Anuel AA iba a subirse este domingo, 16 noviembre, al escenario del Coliseum de A Coruña. Sin embargo, desde el Ayuntamiento han informado a pocas horas del concierto que el evento finalmente se tiene que cancelar "por razóns de saúde do artista". 

Según informan a través de sus redes sociales, la empresa promotora informó esta misma mañana al Ayuntamiento de que la actuación no se podía llevar a cabo. 

Anuel AA en el Coliseum

Más información

"Desde Venues Produciones hemos hecho un gran esfuerzo para poder traer a Anuel AA a La Coruña. Sin embargo, debido a la enfermedad del artista y por causas ajenas a nuestra organización, el evento no podrá llevarse a cabo. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo del público. Pronto ofreceremos información sobre los siguientes pasos y procesos correspondientes", reza el comunicado de la organización.

La de A Coruña no ha sido la única actuación que ha cancelado el cantante en los últimos días. El pasado viernes tenía que haber estado en Valencia, pero anuló la fecha para cambiarla por el 27 de noviembre. Al día siguiente, es decir, este mismo sábado, tenía que estar en Sevilla en la segunda actuación de la gira española, y también se anuló la actuación -esta vez, con la justificación de la lluvia-, para llevarla al 29 de noviembre. 

Anuel AA anuncia gira europea con parada en A Coruña

Más información

En el caso de A Coruña no se ha informado de si el artista buscará un nuevo espacio en el calendario para estar ante el público herculino. Lo que sí ha señalado la organización es que "el importe de todas las entradas adquiridas será reembolsado íntegramente por el mismo medio que fueron adquiridas". La gira del cantante debía seguir, después de A Coruña, por Málaga (19 de noviembre), Pamplona (20 de noviembre), Murcia (21 de noviembre), Barcelona (22 de noviembre) y Madrid (23 de noviembre).

Te puede interesar

Dos miembros de equipos de emergencia caminan por las vías del tren

Un tren de mercancías descarrila en As Neves y deja un herido
EP
El ideal gallego

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona
EP
Las bailarinas con lazo de terciopelo de NAT que protagonizarán esta Navidad

Bonnie y Fiona, las bailarinas con esencia invernal
Natalia Alcayde
Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre

A Coruña, de lluvia día sí y día también al frío polar
Noela Rey Méndez