El actual Gobierno local plantó desde hace cinco años el 20% del arbolado total de la ciudad

Árboles en el parque de Santa Margarita Quintana

A Coruña tiene plantados 25.000 árboles en la actualidad. En diciembre se sumarán 159 ejemplares, y el próximo año, otros 2.000. Entre todas estas cifras, destaca una anunciada por la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, el pasado jueves: desde 2020, el actual Gobierno local plantó más de 4.600 árboles.

Esto se traduce en que casi el 20% del total del arbolado de la ciudad se colocó en los últimos cinco años. Para hacer una comparación, en el parque de Oza hay 440 árboles, por lo que en estos años se han plantado el equivalente a once parques de Oza.

Díaz, de la que depende también el área de parques y jardines, reconoció que desde el Gobierno local son “conscientes de que el cuidado de las especies arbóreas genera controversia”. El Ayuntamiento destina cada año 7,6 millones de euros al mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado. De estos 7,6 millones, uno se dedica exclusivamente a la gestión del arbolado, es decir, un 14% del presupuesto.

Las zonas verdes son “fundamentales para oxigenar la ciudad y garantizar el equilibrio medioambiental, pero también lo es conservar y mantener los parques”, añadió la concejala. La realidad es que, “fruto de los mantenimientos de décadas pasadas, lo que nos encontramos son condicionantes que tenemos que tener en cuenta”.

El PP: “A Inés Rey le faltan 55.000 árboles en nuestra ciudad” El PP de A Coruña, en un comunicado, recuerda que la OMS recomienda uno árbol por cada tres habitantes, “por lo que en nuestra ciudad debería haber unos 80.000”. Por lo tanto, “a Inés Rey le faltan 55.000 para cumplir con las recomendaciones, debería haber el triple de árboles de los que hay”.



Cada árbol que se tala, señalan los populares, “es una parte de nuestro patrimonio natural que desaparece y con Inés Rey, ya van unos cuantos: la olmeda del Jardín de San Carlos, el sauce de la Ciudad Vieja, las palmeras de Méndez Núñez y su haya centenaria, los chopos de plaza de Ourense, etc.”.

Esta ‘herencia envenenada’ no es otra que “elección inadecuada de especies en determinados lugares, ya que no hay que olvidar el impacto del calentamiento global que afecta a todas las especies y zonas verdes en general y, por supuesto, a la llegada de especies invasoras que suponen un desafío para todas las administraciones”. Por ello, el Gobierno municipal licitará próximamente un plan director de arbolado que “va a indicar exactamente cuáles son las especies más adecuadas para nuestro entorno urbano”.

Talas

Pese a la alarma que genera en la sociedad la tala de árboles, esta medida se lleva a cabo para garantizar la seguridad peatonal. Así, “en el caso de los árboles que llegan al final de su ciclo vital, es fundamental que haya una reposición”, dijo Díaz. El Gobierno local lleva a cabo, de forma anual, un control “exhaustivo” del arbolado.

Muchas veces los ejemplares pueden parecer sanos a simple vista, pero los técnicos municipales, al analizarlos, se encuentran con hongos, ciclo vital caducado o especies invasoras que hacen necesaria su tala. Es el caso, por ejemplo, de los chopos ‘ancianos’ de la plaza de Ourense, algunos de ellos talados en los últimos meses. Al ser una zona de intenso tránsito, la seguridad de los peatones corría riesgo. En otras ocasiones, accidentes de tráfico, si el coche impacta contra un árbol, también provocan la tala necesaria de estos ejemplares.

Cuando A Coruña pierde un árbol, otros dos ocupan su lugar. La intención es, incluso, que lleguen a ser tres. Unos 800 estarán ubicados en Visma, dentro del desarrollo urbanístico del barrio. Otros 1.000 estarán repartidos por toda la ciudad, y los 200 restantes pertenecen al contrato de mantenimiento de zonas verdes. Pero a estos 2.000 ejemplares, que se incluirán dentro de la próxima licitación del plan director, se suman otros 159 que se podrán ver por las calles de la ciudad antes de que acabe este 2025. Se repartirán por los barrios: Zalaeta, Juan Flórez, Ángel Senra, avenida de Os Mallos, calles Páramo y Entrepeñas y Monasterio de Caaveiro.