A Coruña

A Coruña, de lluvia día sí y día también al frío polar

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/11/2025 12:15
Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre
Lluvia en A Coruña este 16 de noviembre
Germán Barreiros

El mes de noviembre está siendo muy lluvioso en A Coruña, hasta el punto de que solo dos jornadas, las del domingo y lunes pasados, se quedaron sin necesidad de paraguas. Aunque la mayoría de los trece días registrados hasta mitad de mes por MeteoGalicia en la estación del dique de abrigo se saldaron con precipitaciones débiles, hubo incluso alguna jornada en la la lluvia alcanzó importantes acumulados (por ejemplo, la del 1 de noviembre, con 31,4 litros). 

El paso de la borrasca 'Claudia' por A Coruña

Hubo lluvias, pero también imágenes espectaculares del cielo y las calles de la ciudad

Con todos ellos, lo que es cierto es que con solo el mitad de mes registrado, ya se superan los 127 litros por metro cuadrado, lo que ya sitúa este noviembre a las puertas del top-20 de los meses más lluviosos desde que MeteoGalicia tiene datos. 

Un momento de calma, tras el paso de la borrasca ‘Claudia’ por A Coruña

¿Por qué A Coruña suele 'esquivar' los peores efectos de las borrascas?

Hasta el 15 de noviembre, la estación del dique de abrigo contabilizaba 127,3 litros de lluvia por metro cuadrado, la marca número 22 en el registro histórico de MeteoGalicia, que encabezan los 257,6 litros de enero de este mismo 2025

En aquel mes fueron en total 19 los días que llovió, por los trece actuales, lo que supone unos 13,5 litros en cada jornada de precipitaciones, por los 9,7 de este noviembre. 

_AGF1295_14273459

Lluvia eterna en A Coruña: solo dos días sin coger el paraguas en noviembre y más agua que en todo octubre

A la suma se incorporará el agua registrada durante este domingo, 16 de noviembre, que también está dejando importantes acumulados, que a mediodía ya tocaban los 10 litros por metro cuadrado. 

Y si los coruñeses están ansiosos por sacudirse la lluvia del chubasquero y el paraguas, lo que parece que viene por delante apunta más bien a tiempo bastante frío. Los modelos meteorológicos europeos prevén que a partir de mitad de la semana, más o menos entre el miércoles y el jueves, una masa de aire polar afectará a la península, provocando una importante bajada de las temperaturas. 

Termómetros con baja temperatura en A Coruña

Cambio de hora y de clima en A Coruña: la ciudad y su área se despiertan en la primera mañana gélida del otoño

El patrón, según medios especializados como MeteoRed, apunta a que en lugares como la ciudad de A Coruña los termómetros se situarán tres grados por debajo de la media, con temperaturas mínimas incluso por debajo de los 5 grados.

