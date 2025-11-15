¿Vuelve el oso de Natura al centro de A Coruña?

Anuncio de Natura en el futuro espacio que ocupará en la calle Teresa Herrera de A Coruña Víctor Seoane

Algunas tiendas quedan en el recuerdo de los vecinos, no tanto por lo que hay en su interior, que también, sino por sus símbolos. Por ejemplo, las figuras icónicas a las puertas de los establecimientos. Ocurre también en A Coruña, donde el Frankenstein de El Baúl de los Recuerdos, el fotógrafo de Foto Artús o los zuecos de Eferro son auténticos reclamos para los viandantes.

Hay algunos que estuvieron en las calles coruñesas, pero ya han desaparecido, como el indio del Saloon de La Marina o Pluto, el perro de Calzados Docampo. Y otros parece que están a punto de volver.

En los años 90, uno de los iconos del comercio en la ciudad era el gran oso apostado a las puertas de la tienda Natura, en el centro comercial Cuatro Caminos. Sin embargo, el establecimiento cerró sus puertas y dejó a la ciudad sin sus productos y sin la mascota. Hasta ahora.

La librería Santos Ochoa se despidió a principios de este 2025 de su sede de la calle Teresa Herrera y, desde entonces, el espacio permanecía en alquiler. Ya tiene nuevo ocupante, Natura regresará a la ciudad de A Coruña para incorporar una tienda a su tejido gallego, en el que cuenta con comercios en Ferrol, Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense.

Natura es una cadena que nació en 1992 con el respeto por las plantas y animales como principal bandera, de ahí que aquellos grandes osos que situó en las puertas de las tiendas se convirtiesen pronto en un icono. Su evolución la ha llevado a convertirse en una de las referencias en cuanto a ropa y complementos para el hogar se refiere, con productos que unen el diseño con el mundo más natural y con cierto toque hippie y bohemio.