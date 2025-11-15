Salud y bienestar como puntos en común entre la UDC y la ciudadanía coruñesa

La concejala de Bienestar Social, esta mañana, en la Feira Saúde e Sociedade del Ágora Javier Alborés

Cientos de personas de todas las edades se acercaron durante la mañana de ayer al Centro Sociocultural Ágora para disfrutar de la primera edición de la Feira Saúde e Sociedade, un encuentro en el que la Universidad de A Coruña, a través de su unidad UDC Saudable y de la Vicerrectoría del campus de Ferrol y Responsabilidad Social, y el Ayuntamiento de A Coruña, propusieron una jornada abierta y participativa que puso en valor el papel de la comunidad universitaria, de las entidades sociales y del tejido asociativo en la promoción de la salud, del bienestar y de la inclusión social de la ciudadanía.

De esta forma, desde las 09.30 horas, en la feria se dieron cita un amplio abanico de asociaciones, entidades y recursos relacionados con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el apoyo social y la atención a colectivos vulnerables. Entre las organizaciones presentes se encuentran: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ENKI inclusión, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer Coruña), Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec), entre muchas otras que, cada una con su propio stand, sirvieron durante toda la mañana de apoyo y recomendación en el encuentro.

El programa

El evento comenzó con exposiciones y actividades informativas y participativas. Hasta las 12.00 horas, las entidades presentes ofrecieron demostraciones, talleres y asesoramiento a los presentes. A partir de mediodía, la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, y la vicerrectora de la Universidad de A Coruña, Ana Ares, visitaron la feria y comprobaron, de primera mano, los múltiples recursos que cada una de las entidades presentes ofrecían a la ciudadanía coruñesa.

A las 14.00 horas se retomaron las actividades en un espacio de encuentro en el que se compartieron buenas prácticas, se visibilizó el trabajo de estas asociaciones y se fomentó la colaboración entre instituciones, profesionales, alumnado y personas interesadas en el bienestar comunitario.

Tras la experiencia piloto de este evento, la idea es que, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Participación e Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña y el Vicerrectorado del campus de Ferrol y Responsabilidad Social de la Universidad de A Coruña –en el marco de UDC Saudable– se continúe apostando por este tipo de iniciativas pioneras en las que se integra salud, bienestar y compromiso social, además de reforzar las alianzas con el tejido asociativo e institucional de la urbe en un camino hacia una ciudad y una universidad comprometidas con la sociedad y con su entorno.