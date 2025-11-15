Salud y bienestar como puntos en común entre la UDC y la ciudadanía coruñesa
Cientos de personas se dieron cita esta mañana en el Ágora para la I Feira Saúde e Sociedade
Cientos de personas de todas las edades se acercaron durante la mañana de ayer al Centro Sociocultural Ágora para disfrutar de la primera edición de la Feira Saúde e Sociedade, un encuentro en el que la Universidad de A Coruña, a través de su unidad UDC Saudable y de la Vicerrectoría del campus de Ferrol y Responsabilidad Social, y el Ayuntamiento de A Coruña, propusieron una jornada abierta y participativa que puso en valor el papel de la comunidad universitaria, de las entidades sociales y del tejido asociativo en la promoción de la salud, del bienestar y de la inclusión social de la ciudadanía.
De esta forma, desde las 09.30 horas, en la feria se dieron cita un amplio abanico de asociaciones, entidades y recursos relacionados con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el apoyo social y la atención a colectivos vulnerables. Entre las organizaciones presentes se encuentran: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ENKI inclusión, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer Coruña), Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec), entre muchas otras que, cada una con su propio stand, sirvieron durante toda la mañana de apoyo y recomendación en el encuentro.
El programa
El evento comenzó con exposiciones y actividades informativas y participativas. Hasta las 12.00 horas, las entidades presentes ofrecieron demostraciones, talleres y asesoramiento a los presentes. A partir de mediodía, la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, y la vicerrectora de la Universidad de A Coruña, Ana Ares, visitaron la feria y comprobaron, de primera mano, los múltiples recursos que cada una de las entidades presentes ofrecían a la ciudadanía coruñesa.
A las 14.00 horas se retomaron las actividades en un espacio de encuentro en el que se compartieron buenas prácticas, se visibilizó el trabajo de estas asociaciones y se fomentó la colaboración entre instituciones, profesionales, alumnado y personas interesadas en el bienestar comunitario.
Tras la experiencia piloto de este evento, la idea es que, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Participación e Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña y el Vicerrectorado del campus de Ferrol y Responsabilidad Social de la Universidad de A Coruña –en el marco de UDC Saudable– se continúe apostando por este tipo de iniciativas pioneras en las que se integra salud, bienestar y compromiso social, además de reforzar las alianzas con el tejido asociativo e institucional de la urbe en un camino hacia una ciudad y una universidad comprometidas con la sociedad y con su entorno.