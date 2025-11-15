Los antiguos trabajadores de El Pote se reencuentran para celebrar décadas de amistad

Los antiguos trabajadores de El Pote se reúnen en A Coruña Cedida

Los antiguos trabajadores de los míticos almacenes coruñeses El Pote volvieron a reunirse en un emotivo encuentro celebrado en el restaurante Lagar de José, en la calle Posse. En total, 26 personas compartieron mesa y recuerdos de una etapa decisiva para el comercio de la ciudad.

Desde el año pasado, el grupo intenta verse al menos dos veces al año, explica Manuel Vidal, uno de los asistentes. “Hay compañeros que superan los 90 años y la mayoría ya pasamos de los 70. Estos encuentros son importantes para todos”, señala.

Un símbolo del comercio coruñés

El Pote fue uno de los grandes referentes comerciales de A Coruña durante el siglo XX. La saga nació en 1930 como una ferretería y, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en unos grandes almacenes emblemáticos que abrieron sus puertas en 1967 en el solar donde hoy se ubica el Hotel Hesperia, en Juan Flórez.

Durante los años setenta y ochenta, El Pote formó parte de los tres grandes del comercio local, junto a 'Maisonfor' y 'Barros', revolucionando el concepto de tienda en la ciudad con su variedad de productos y sus escaleras mecánicas, entonces casi futuristas. También dejó imágenes inolvidables, como sus decoraciones navideñas y el imponente pote que presidía la entrada.

La llegada de El Corte Inglés supuso el inicio del declive de este modelo de comercio, y El Pote cerró definitivamente en 2001, quedando en la memoria como uno de los establecimientos más queridos por varias generaciones.