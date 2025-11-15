La Policía Local contabiliza 50 incidentes al año en los seis túneles que alberga la ciudad

La Policía Local, durante un cierre del túnel de María Pita por un accidente Patricia G. Fraga

Probablemente, uno de los cambios más drásticos en la circulación en los últimos años ha sido que la ciudad cada vez se ha vuelto más dependiente de los túneles. La apertura del de La Marina, con sus ramificaciones hacia María Pita y As Ánimas, permitió soterrar el tráfico a costa de canalizarlo hacia estas estructuras. Ahora, cada vez que se produce un accidente en el túnel, sus efectos se dejan sentir en todo el centro de la ciudad. El año pasado fueron casi 50 los incidentes que se registraron en los pasos subterráneos de la ciudad.

La mayoría, por supuesto, tienen lugar en La Marina, mientras otros, como el falso túnel de la Tercera Ronda, permanecen libres de estos incidentes. Son los más antiguos pasos subterráneos de la ciudad los lugares donde se acumulan los problemas, tanto en el de Juana de Vega, como en el desvío hacia las Atochas. En esto tiene que ver mucho el GPS: la mayor parte de los accidentes los protagonizan conductores de vehículos pesados que desconocen la ciudad y que se fían del sistema de guía por satélite.

Respetar el gálibo

Esta cifra de 50 incidencias al año se ha mantenido en los últimos ejercicios. La mayor parte de los accidentes, como se ha señalado, han sido por no respetar la señal de gálibo. Ha habido algunos espectaculares, sobre todo en el de La Marina, donde los vehículos llegaron a destrozar gran parte del cableado del túnel al tocar con el techo. En algunos casos, también llegaron a arrancar los conductores de agua, provocando inundaciones.

Después de varios episodios de este tipo, el Ayuntamiento procedió a mejorar la señalización, sobre todo en este paso subterráneo pero también, y más recientemente, en el de Juana de Vega. El túnel, de 246 metros de largo, fue inaugurado en 1987, en una época en la que el tráfico que recorría la ciudad era mucho menor y, aunque se ha sometido a varias reformas y mejoras, nunca se ha aumentado su capacidad.

3,2 metros es el gálibo más bajo de un túnel en A Coruña, distinción que le corresponde al de María Pita

La última reforma tuvo lugar en 2017, por parte de la empresa Desarrolla, y posteriormente, hace dos años, se mejoró la señalización, para tratar de reducir los accidentes causados por su bajo gálibo, de 3,9 metros. El segundo más bajo solo por detrás del túnel de María Pita, de 3,2 metros.

En cuanto a este ultimo, además de ser el más estrecho, también es el que soporta más tráfico, lo que lo convierte en un verdadero embudo. Según estadísticas recientes, por la avenida del Puerto transitan más de 22.000 vehículos a diario, lo que da fe de lo vital que es.

De hecho, el extraño trazado del túnel de La Marina ha provocado alguno de los accidentes más espectaculares de la ciudad. Su bajo gálibo, que es diferente según la bifurcación, han provocado toda clase de incidentes desde su inauguración en mayo de 2015.

La entonces concejala de Movilidad, Begoña Freire, preveía que se convirtiera en una arteria principal de la ciudad, aunque probablemente no creía que se fueran a producir tantos incidentes: ya en 2016 se registraron varias colisiones, casi todas con vehículos pesados, como autobuses o camiones. A día de hoy, solo los que no han pasado por A Coruña nunca caen en la trampa. 