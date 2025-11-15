La nueva estafa telemática que llega a A Coruña: el SIM swapping

La Policía Nacional recomienda precaución a la hora de facilitar datos personales CEDIDA

Las autoridades siempre advierten al público de que deben tener cuidado con sus datos personales para no ser estafados. Pero ¿Qué ocurre cuando el engañado no es uno mismo, sino su compañía telefónica? En esto consiste el SIM Swapping (o intercambio de SIM), que le ha costado a un coruñés nada menos que 9.500 euros.

La Policía Nacional ha detenido a siete varones, que utilizaban esta técnica para estafar miles de euros a sus víctimas a lo largo de toda la geografía española. La investigación fue iniciada por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada de A Coruña.

La víctima había recibido múltiples cargos en sus cuentas bancarias, efectuados con tarjetas de crédito a su nombre, de las que no sabía nada. Además, habían enviado dinero a cajeros automáticos para su retirada en persona. Había sido víctima del SIM Swapping.

En ella, el estafador engaña a una compañía telefónica para que transfiera el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM que el atacante controla. Utiliza información persona robada (como datos de identificación) y una vez conseguido el número de teléfono, se puede acceder a las cuentas vinculadas a él. Hay que tener en cuenta que muchos servicios bancarios envían códigos SMS al teléfono para comprobar las transferencias.

Esta práctica fue empleada con diferentes víctimas a lo largo de la geografía nacional: A Coruña, Ferrol, Ávila, Arrecife, Madrid, Valladolid, Alcobendas, Jerez de la Frontera, Cáceres, Melilla, Marín y Zaragoza. En total, se ha logrado esclarecer 16 denuncias. Finalmente, se detuvo a siete sospechosos en San Adriá de Besós (Barcelona.

Cómo prevenirlo: la celeridad es clave

El objetivo principal del SIM Swapping suele ser robar dinero, criptomonedas o información sensible. Es un ataque peligroso, porque no depende de hackear dispositivos, sino de explotar vulnerabilidades humanas en los procesos de las operadoras.

La Policía Nacional recuerda que para evitar este tipo de estafas es muy importante actuar con celeridad: Si detecta la pérdida del control de la línea telefónica, contacte inmediatamente con el operador de telefonía que puede informar de cuál es el problema y, en caso de una solicitud de duplicado de SIM o portabilidad a otra compañía no efectuados por la víctima, informar de ello al operador para que lo revierta y retire el control de la línea a los usurpadores.